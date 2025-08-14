ご近所トラブル！隣人の“ベランダ長電話”、管理会社に相談、ありですか？【ママリ】
隣人の生活音や迷惑行為は、日常の中でじわじわと心をすり減らしていくものです。アプリ「ママリ」には、隣人の騒音についての投稿がありました。賃貸マンションのベランダで夜遅くまで頻繁に電話する隣人に困っている、投稿者さん。迷惑に感じているものの、自分の気にしすぎなのか、管理会社に相談してもよいのか悩んでいます。
日中ならまだしも22時過ぎと夜遅くの電話はご近所の迷惑になります。投稿者さんの家に会話の内容まで聞こえていると考えると、大きな声で話をしているのかもしれません。個人で解決しようとすると思わぬトラブルに発展する可能性があるため、管理会社へ相談して注意をしてもらうとよいでしょう。
投稿者さんいわく隣人には2歳くらいの小さな子どもがいるそうなので、家族に配慮してベランダで電話をしているのでしょう。とはいえ、周囲の人に迷惑をかけてよい理由にはなりませんよね。
マンションのベランダで隣人が夜遅くまで電話
賃貸マンション 住みです！
わざわざベランダに出て、毎日数回長電話する
隣の旦那さんがうるさいです😂
純粋に気になったこともあり、ご意見やアドバイスいただけたら嬉しいです！
✔️もし家の中がうるさいから！とか
子供が寝てるから！とかの理由あったとしても
違う部屋で電話したらいいのに！って私は思うタイプです
隣に聞こえるのに、わざわざベランダ出て
電話する人は理由あるのでしょうか？
✔️回数と時間バラバラなんですけど
木曜は仕事が休みなのか頻度高く特にうるさいです😂
日によったら、22:00過ぎとかもあります(今も😭)
結構でかい声で話すので、笑い声響き渡るし
内容聞こえてるし苦痛なのですが気にしすぎですかね？
みなさまなら許容範囲ですか？
管理会社へ相談しようか悩んでるのですが、自分が気にしすぎかも💦と思い相談させてもらいました🙇♀️
向こうは子供2歳くらいなので、その子に気遣ってなのかな？とか、、、外の空気が電話しやすいとかですかね？、、、しょうもない質問すみません😭笑
アドバイスよろしくお願いします🙇！
投稿者さんは、ベランダで長時間電話する隣人に悩んでいるそう。特に木曜日は電話の頻度が増え、22時過ぎまで声が聞こえるといいます。小さな子どもがいるなど室内に静かな場所がなくてベランダに出ているのかもしれませんが、遅い時間まで続くとうるさいと感じてしまいますよね。
隣人のベランダ電話にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな意見が寄せられましたが、その中には「管理会社にいうべき」との声も寄せられました。
普通に迷惑です😂
速攻管理人に言っていいと思います！！
家族に気を使って外で電話してたとしても周りが迷惑してたら意味ないですよね…
ほかにも「迷惑行為だと気づいていないのかも」という声もみられました。
管理会社へ行ってもいいと思います
その旦那さんは家族へ配慮してることが、他への迷惑になってると気づいてないんだと思います
特に22時以降とか非常識かなと
隣人の声が夜遅くまで響いているのは、とても苦痛な状態です。投稿者さんが我慢をする必要はないため、まずは管理会社を通して隣人に注意をしてもらう、それでも収まらなければ引っ越しを検討するとよいかもしれません。隣人と揉めるとこれから生活しづらくなってしまう可能性があるので、慎重に行動しましょう。
