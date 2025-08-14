『沈黙の艦隊 北極海大海戦』SCREENX・4DX・ULTRA 4DX同時上映決定 特別ビジュアル解禁
俳優の大沢たかおが主演する映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』（9月26日公開）が、通常上映345館に加え、SCREENX20館、4DX56館、ULTRA 4DX4館の計425館で公開予定であることが明らかになった（上映館数は変更の可能性あり）。
【動画】映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』特報映像
本作は、「モーニング」（講談社）で1988〜96年に連載された、かわぐちかいじの同名漫画が原作。「核抑止力をもって世界平和をいかに達成するか」という真摯（しんし）な問題提起が、緊迫の海中戦闘アクションと重厚な政治サスペンスに乗せてストーリー展開される、唯一無二のアクション・ポリティカル・エンターテインメント作品。
2023年に映画『沈黙の艦隊』として劇場公開。日本映画初となる海上自衛隊・潜水艦部隊の協力を得て撮影した実物の潜水艦と、日本屈指のVFX技術を融合させた臨場感あふれる映像体験は、大きな話題に。その後、ドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 〜東京湾大海戦〜』が動画配信サービス「Prime Video」で配信された。
本作は、極寒の氷の世界・北極海を舞台に、原作随一のバトルシーンを壮大なスケールで描く。
SCREENXは、正面と左右の3面スクリーンによる270度の映像体験で、北極海の流氷や潜水艦バトル、白熱の政治戦を圧倒的な臨場感で映し出す。前作からさらに強化されたCG技術で、映像への没入感も飛躍的に向上している。
4DXでは、座席の前後上下可動や振動・香り・照明などが本編と連動。華麗な操艦術でクジラのように躍動する＜やまと＞や手に汗握る米軍との攻防戦を、まるでその場にいるかのように五感で体感できる。
さらにULTRA 4DXでは、SCREENXと4DXを融合させ、没入感と臨場感を極限まで高めた上映が実現する。
あわせて解禁されたSCREENX版ポスターには、極寒の北極海で鋭い眼光を放つ海江田の姿を中心に、攻撃を受けながら流氷の中へ深く潜航する＜やまと＞が描かれている。「撃沈するのは、この艦か、未来か。」とのコピーが示す通り、未来を賭けた壮絶な戦いを予感させる仕上がりだ。平和への警鐘を鳴らし、世界を巻き込む海江田の戦いが、再び観客を熱狂させる。
