野党の中で参政党など新興政党の存在感が高まっている。

与党に対抗して野党の独自法案などを成立させるには、新興政党の協力が不可欠となるためだ。野党第１党の立憲民主党は、連携に向けた難しいかじ取りを迫られている。

参政の神谷代表は９日、福岡市での演説で「今回の参院選で多くの議席をいただいた。ガソリン減税や消費税（の段階的廃止）など約束したことをしっかりやっていく」と強調した。

７月の参院選で躍進した参政は、参院で１５議席を確保した。れいわ新選組、日本保守党、チームみらいを合わせた新興政党では計２４議席と、総定数（２４８）のおよそ１割を占める勢力となっている。

自民、公明両党の与党は、法案や予算案の「出口」となる参院でも過半数割れした。一方の野党側も、立民や国民民主党、日本維新の会、共産党など既成政党の勢力を足しても過半数には届かず、新興政党がキャスチングボートを握る状態となっている。

立民の野田代表は「野党が連携して力を発揮する構図を作りたい」と意気込むが、新興政党は独自路線を取る傾向が強く、野党全体で見るとまとまりを欠くのが現状だ。

例えば、野党各党は参院選で消費税減税や廃止を公約に掲げたものの、主張の細部は異なる。保守が「自分たちの主張をかたくなに押し通す気もない」（島田洋一衆院議員）と軌道修正に柔軟姿勢を見せる一方、神谷氏は「手を結べるところと約束を取り付けていく」と強調する。

先の臨時国会では野党７党がガソリン税の暫定税率廃止法案を提出したものの、れいわが共同提出に加わらないということもあった。

足並みがそろいにくい現状に、ある維新幹部は「変数が多すぎる。連携のパターンは無数にあるのではないか」と嘆く。野党でまとまっておかないと、与党側が新興政党を取り込もうと動く可能性もあるだけに、立民などでは危機感が強まっている。