雨の駐車場で次々にドリフトする車…別の乗用車が横付けすると“退散”　「サーキットでやって」　岡山・赤磐市

岡山・赤磐市のスーパーの駐車場で目撃されたのは、車がドリフトしながらスピンする様子。

真っ赤なスポーツカーが、我が物顔で危険な運転を続ける異様な光景でした。

目撃者は「相当危ない運転だと思う。それたら他の車にぶつかる」と話します。

赤い車は大きな音を立てながら、その場を4回転すると、何もなかったかのように駐車場をあとにしました。

ようやく訪れた静寂…と思ったのもつかの間、今度は白いスポーツカーが現れ、同じようにドリフトしながらスピン。

赤い車の仲間なのか、1台去ってまた1台。

駐車場内は再び不穏な空気に包まれます。

するとそこに、1台の白い乗用車が、ドリフトをしていた車に横付けします。

このときの状況について、目撃者は「たぶん“危ないからやめろ”と言いにいったのではないか。（スポーツカーが）最終的に逃げた感じ」と話します。

その後、白いスポーツカーはすぐに駐車場を出て行きました。

多くの人や車が行き交う商業施設の駐車場は道路とみなされ、こうした行為は、場合によって道路交通法に抵触する可能性があります。

目撃者は「雨で滑りやすいから、回しやすくて楽しかったのか。『サーキット場でやりなさい』と言いたい」と話しました。