『ラブライブ！スーパースター!!』のLiella!メンバー・鬼塚夏美役で知られる声優・絵森彩さんのデジタル限定写真集『光彩』（撮影：中山雅文、税込み2200円、ワニブックス）が14日より、配信されます。



【写真】 絵森彩さんのデジタル限定写真集『光彩』の表紙

同作は大ヒット中のセカンド写真集『生彩』（ワニブックス）の流れを汲みつつ、全カット新衣装の撮り下ろしのみで構成。沖縄の街中で楽しく散策する様子や、部屋でくつろぐ姿、マフラーから美バストチラ見せする姿、水着で元気にはしゃぐ様子など彼女の魅力が存分に見られる内容です。魅力がぎっしりと詰まった大ボリュームの80ページとなっています。



絵森さんは「全て新衣装撮り下ろしとなっているので、2nd写真集『生彩』をお手に取ってくださった方にも『光彩』を楽しんでいただけるのかなと思います。20歳という節目の歳にこの写真集に挑戦をすることで、新しい自分の表現に気付くことができました。私の想い描く肉体美に仕上げることができたとても思い出に残っている1冊です。そんなデジタル写真集『光彩』が沢山の方に届きますように！」とコメントしています。



【絵森彩さんプロフィール】

えもり・あや 2004年2月23日生まれ。山梨県出身。身長164センチ。2022年『ラブライブ！スーパースター!!』のLiella!2期生の鬼塚夏美役に抜擢される。24年4月よりAya Emori名義でアーティスト活動も開始し、12月3日に1st EP『Start memories』を発売。冠ラジオ番組『えもりん家によっちゃばれ!』(Audee)にて毎週木曜18時に配信、ニコニコチャンネルプラスにて、『絵森彩のエモリアルCafé』も配信中。ファンミーティング「絵森祭り2025」は8/31に大阪で、9/20に東京で開催されるほか、9/27〜開幕するミュージカル『星の導く夜に』のカスミ役(Wキャスト)で出演することも決定している。