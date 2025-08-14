【義妹の子が地獄製造機】態度と状況に矛盾を感じる「スマホ取りあげて！」＜第14話＞#4コマ母道場
もし家族が自分の身近な人とトラブルになったら、間違っていることでも家族の味方をしますか？ それともなにが起こったかを考慮して、正しいと思うほうの味方をしますか？ たとえば自分の子どもが悪いことをしたとき、悪いとわかっているうえでかばう人と、子どもに罪を償わせようとする人がいます。みなさんは、どちらでしょうか。
第14話 本当に被害者？
【編集部コメント】
思いもよらぬ展開に、最初は固まってしまったミヅキさん。状況を整理すると、どうもサトミちゃんをいじめていた犯人が目の前のマキちゃんだと思えてしまうのです。しかもマキちゃんは反省もしていないようで、目の前でスマホをいじっています。そんなところにマサユキさんが帰宅。そしてマキちゃんのスマホを取り上げることに成功したのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
