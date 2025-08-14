広島の高校生が小学生にやさしい言葉と紙芝居をつかって平和ガイドに挑戦しました。



平和公園にやってきたのは広島市立広島商業高校観光ビジネスコースの生徒です。広島市の小学生に向けてやさしい言葉で伝える新しい平和ガイドに挑戦しました。



■高校生

「この3本のなかで被爆したアオギリはどれでしょうか」



はじめに案内したのは「被爆アオギリ」です。原爆によって焼かれたアオギリが翌年の春に芽吹き、人々に生きる勇気を与えたことを説明しました。





■高校生「禎子さんは折り鶴を千羽折ると病気が治ると聞き（折り鶴を）折りながら白血病と闘いました」原爆の子の像ではモデルとなった佐々木禎子さんを紙芝居を使って説明しました。■広島商業高校 3年 松川 夏希さん「少しでも知らないことを私たちのガイドで知ってほしい。平和の尊さをあらためて感じてほしい」■参加した小学生「いろんな人が亡くなっているんだなと思った」「平和がつづいてほしいです」広島市立広島商業高校は県外からの修学旅行生にもやさしい言葉と紙芝居をつかって平和公園を案内するということです。【2025年8月14日放送】