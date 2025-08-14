R-1王者、TDLの新「スペース・マウンテン」建設途中の姿を披露 田津原理音「すごくかっこいいですよ!!」
『R-1グランプリ2023』王者のお笑い芸人・田津原理音が14日、自身のインスタグラムを更新し、東京ディズニーランドで建設中の新「スペース・マウンテン」の写真を披露した。
【写真】R-1王者・田津原理音が公開 新スペース・マウンテン建設途中の姿
カメラマンでもある田津原は「今、建設途中の新スペースマウンテンが逆にすごくかっこいいですよ!!」と、SFテイストのショットを投稿した。
「スペース・マウンテン」は1983年のTDLグランドオープン以来、多くのゲストに親しまれてきたが、2024年7月末でクローズし、2027年に生まれ変わる予定。
オリエンタルランドは「新しい『スペース・マウンテン』は現在のジェットコースタータイプの屋内型アトラクションという形態を引き継ぎながらも、新たな性能や特殊効果が加わることで、今まで以上にスリルと興奮に満ちた宇宙旅行をお楽しみいただけます」と予告している。
