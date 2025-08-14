7±Ä¶ÈÆü¤Ö¤êÈ¿Íî600±ßÄ¶ÃÍ²¼¤¬¤ê ½ªÃÍ4Ëü3000±ßÂæ³ä¤ê¹þ¤à¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á
¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç2ÆüÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï7±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ÎÈ¿Íî¡£600±ß¤Û¤ÉÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï600±ß°Ê¾åÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢½ªÃÍ¤ÏÀáÌÜ¤Î4Ëü3000±ßÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï7±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
2ÆüÏ¢Â³¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿È¿Æ°¤«¤éÁê¾ì²áÇ®¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤ê¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤ÌÃÊÁ¤¬Çä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ëFRB¤ËÍø²¼¤²¤òÂ¥¤¹È¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Áá´ü¤ÎÍø²¼¤²¤Ë¸þ¤±¤¿´ÑÂ¬¤¬³ÈÂç¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç1¥É¥ë¡á146±ßÂæ¤Þ¤Ç¥É¥ë°Â±ß¹â¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤âÁê¾ì¤Î½Å¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£