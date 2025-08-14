¡ÖÍ§¿Í¤¬¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×ÅÐ»³Ãæ20ÂåÃËÀ¡¡¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì°ÂÈÝÉÔÌÀ¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²È¾Åç¤ÎÍå±±³Ù
¤¤ç¤¦¡¢ËÌ³¤Æ»ÃÎ¾²È¾Åç¤ÎÍå±±³Ù¤Ç¡¢ÅÐ»³Ãæ¤Î20Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¤Î°ÂÈÝ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
µ¼Ô
¡Ö¤«¤Ê¤ê³³¤ÎºÝ¤É¤¤¤È¤³¤í¤ËÅÐ»³µÒ¤¬¤¤¤Æ¡¢º£¡¢µß½õ¤ò¹Ô¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¸±¤·¤¤³³¤Î¾å¤«¤é¥Ø¥ê¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤ëÅÐ»³¼Ô¤¿¤Á¡£ÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ¤³¦°ä»º¡¦ÃÎ¾²È¾Åç¤Ë¤¢¤ëÉ¸¹â1661¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÍå±±³Ù¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢Íå±±³Ù¤Î¼ÐÎ¤Ä®Â¦¤Ç¡¢ÅÐ»³µÒ¤ÎÃËÀ¤«¤é¡ÖÍ§¿Í¤¬¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½±¤ï¤ì¤¿20Âå¤ÎÃËÀ¤ÏÄÌÊó¤·¤¿Í§¿Í¤È2¿Í¤ÇÅÐ»³Ãæ¤Ë¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¡£ÅÐ»³Æ»¤Î¤ï¤¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¤È¤ÏÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤º¡¢°ÂÈÝ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÄÌÊó¤·¤¿Í§¿Í¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÅÐ»³¼Ô¤é¤ÈÈòÆñ¤·¤¿¤¢¤È¡¢ËÌ³¤Æ»·Ù¤Î¥Ø¥ê¤Çµß½õ¤µ¤ì¤ÆÌµ»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Íå±±³Ù¤ÎÅÐ»³Æ»¤Ç¤ÏÀè·î°Ê¹ß¡¢ÅÐ»³¼Ô¤Ë¶á¤Å¤¯¥Ò¥°¥Þ¤¬ÅÙ¡¹¡¢ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤¬½±¤ï¤ì¤¿¾ì½ê¤ÏÉ¸¹â¤ª¤è¤½550¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤È¤ß¤é¤ì¡¢º£¸å¡¢·Ù»¡¤È¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¢¤ï¤»¤Æ15¿Í¤¬ÃÏ¾å¤«¤éµß½õ¤Ë¸þ¤«¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
