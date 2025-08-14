「誰も情報を持っていない状態」万博会場での“情報の少なさ”指摘する声　博覧会協会は「アナウンスのタイミングが適切かどうか、検証する必要がある」　大阪メトロ運転見合わせで大勢の帰宅困難者

大阪・関西万博の会場で大勢の帰宅困難者。大阪メトロと博覧会協会が謝罪です。



万博会場で発生した大勢の帰宅困難者。８月１３日午後９時半ごろ、万博会場につながる唯一の鉄道、大阪メトロ中央線のコスモスクエア駅と大阪港駅の間で設備トラブルが起き、一時全線が運転見合わせに。



その後、夢洲駅と隣のコスモスクエア駅でピストン輸送が始まりましたが、全線の運転再開は約８時間後で、会場から帰れなくなる人が続出しました。





（北海道・札幌市から）「結構体調不良の人が出ていたんですけど、皆さん協力的に警備員を呼んだりして、そういうのはみんな積極的にやっていた。子どもたちは大人の中にまぎれていたので、苦しい思いをしたのかなと心配だった」（北海道・札幌市から）「ちょっと体調悪かった。吐きそうだった」博覧会協会は、午後１１時半ごろにパビリオンや営業施設などを開放することを決定。足止めされた人は、一時３万人にのぼったということです。万博会場で夜を明かした人たちからは、「情報の少なさ」を指摘する声が聞かれました。（神奈川県から）「（Ｑ会場のアナウンスは？）全然ない。ただパーク（会場内）に戻ってくださいというだけで何も。全く情報がない。（Ｑ電車に乗れるまで時間がかかりそう？）乗ったあとどうするんだろうと」（茨城県から）「警備員さんも（中央線で）どこまで行くか分からないと。ずっとそれに右往左往して。誰も情報を持っていない状態だったので、午後１１時とかそのくらいは」一夜明け、大阪メトロは情報発信のあり方を含め再発防止に努めるとしました。（大阪メトロ万博輸送管理センター 江口清司センター長）「臨時のバスを提供していく、しっかりと足を確保するということに注力してしまって、お客様目線というところでのお客様への情報発信が遅れたのではないか」博覧会協会は、来場者が会場内に滞留する事態は初めてだったとし、午後１１時半ごろ“災害に準じて”マニュアルに沿って対応することにしたということです。（博覧会協会 高科淳副事務総長）「アナウンスのタイミングが適切かどうかについては、今後検証する必要がある。お客さまに適時・的確な情報をタイムリーに知らせることができていたのかは、しっかり検証しないといけない」閉幕まであと２か月、来場者が安心できる会場づくりが求められます。