ÆüËÜ¤Ï¸µ°Ö°ÂÉØÂº¸·²óÉü¤ò¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó»Ù±çÃÄÂÎ¤¬¹³µÄ½¸²ñ
¡¡¡Ú¥Þ¥Ë¥é¶¦Æ±¡ÛÂè2¼¡ÂçÀï¤Ç¤ÎÀêÎÎ²¼¡¢µìÆüËÜ·³¤Î½¾·³°Ö°ÂÉØ¤Ë¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í½÷À¤¿¤Á¤Î»Ù±çÃÄÂÎ¡Ö¥ê¥é¡¦¥Ô¥ê¥Ô¡¼¥Ê¡×¤Ê¤É¤¬14Æü¡¢¥Þ¥Ë¥é¤ÇÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¼Õºá¤òµá¤á¤ë¹³µÄ½¸²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÀï»þ¤Ë½ý¤Ä¤±¤¿½÷À¤¿¤Á¤ÎÂº¸·²óÉü¤Ë¸å¤í¸þ¤¤Ê¤Þ¤Þ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤È¤ÎËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤òµÞÂ®¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¡£»²²Ã¼ÔÌó20¿Í¤¬¡ÖÀïÁè¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ê¡×¤È¥·¥å¥×¥ì¥Ò¥³¡¼¥ë¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¸µ°Ö°ÂÉØ¤Ï¹âÎð²½¤·¡¢»Ù±çÃÄÂÎ¤¬ÇÄ°®¤¹¤ëÀ¸Â¸¼Ô¤Ï10¿Í¤ò²¼²ó¤ë¡£ºòÇ¯»àµî¤·¤¿Êì¿Æ¤¬¸µ°Ö°ÂÉØ¤À¤È¤¤¤¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥¢¥Æ¥£¥ê¥è¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬²áµî¤ò¾Ê¤ß¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Êì¿Æ¤¿¤Á¤Îº²¤Ï¡Ö°Â¤é¤«¤ËÌ²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÎÞÀ¼¤ÇÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¸µ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó²¼±¡µÄ°÷¤Î¥¢¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ü¥í¥µ¥¹¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈµêÃÆ¡£¡Ö²¾¤ËÁ´°÷¤¬»àµî¤·¤Æ¤â²ÈÂ²¤¿¤Á¤ÏÀµµÁ¤Î¼Â¸½¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼Õºá¤ÎÍ×µá¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºß¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÆüËÜÂç»È´Û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢1956Ç¯¤ÎÆüÈæÇå½þ¶¨Äê¤Ê¤É¤Ë½¾¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤Ç¡ÖË¡Åª¤Ë²ò·èºÑ¤ß¡×¤È¤¹¤ëÎ©¾ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£