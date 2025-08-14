「まるで映画の世界」約50万本の“ヒマワリ”満開！鮮やかな大輪の花が訪れた人を魅了 新潟・津南町
新潟県津南町で約50万本のヒマワリが見頃を迎えています。家族連れなどが多く訪れ、鮮やかな大輪の花に魅了されていました。
【長谷川珠子アナウンサー】
「津南町ではさんさんと輝く太陽のようにヒマワリが咲いています。近くで見るのも良いですが、高いところから望めば、黄色い花が一面に広がって圧巻です」
約50万本のヒマワリが見頃を迎えている津南町のひまわり広場。
【子ども】
「きれいだなって思った。いっぱい咲いているところがサイコ～って感じ」
【訪れた人】
「毎年来ても、その年々でヒマワリの様子が違う。圧巻だった」
【子ども】
「ヒマワリの黄色の部分の花が鮮やかできれいだった」
【訪れた人】
「密集して咲いていて写真も映えるし、そこが良いと思う」
大輪の花が訪れる人を魅了していた一方で…
【長谷川珠子アナウンサー】
「先週降り続いた雨や風の影響で、一部のヒマワリは茎からなぎ倒されていて悲惨な状態です」
6日夜から降り続いた大雨で全体の半分以上のヒマワリが倒れたため、広場は一時休園に…。しかし、種まきの時期をずらしていたおかげで遅咲きのヒマワリは被害を免れ、11日には営業を再開できたといいます。
【訪れた人（群馬から）】
「キャンバスがあれば絵を描きたいくらい」
【訪れた人（群馬から）】
「ヒマワリがいっぱい咲いているのは映画とかでは見たことがあるけど、本物を見たのは初めてで素敵」
【訪れた人（群馬から）】
「良いお盆休みがこれで送れる。ありがとう」
ヒマワリの見頃は数日間と短いですが、まだ、つぼみのものもあるため、来週のはじめごろまでは鮮やかな黄色の世界を楽しめるということです。