サポートメンバーとしてチームを支える横浜の野中（中央）＝甲子園

１４日に甲子園球場で行われた高校野球の全国選手権大会２回戦で、神奈川代表の横浜は、綾羽（滋賀）に５―１で勝利し、３回戦に駒を進めた。神奈川大会で背番号７を付け、副主将だった野中蓮珠外野手（３年）は、甲子園入り直前に２０人のベンチ入りメンバーから外れた。サポートメンバーとしてチームに帯同し、この一戦ではボールボーイとして役割を全うした。「最初は葛藤があったけど、自分は選手として一度終わった身。別の立場でも輝ける人間になりたい。今は素直に勝てたことがうれしい」と黒子に徹している。

野中は学業優秀で、チームでは模範的存在だ。言語化する能力が高いため、副主将も任された。昨秋は中軸に座るなど、長打力が自慢の強打者として活躍していたが、今春以降、出場機会が減少。神奈川大会は１０打数２安打に終わり、メンバーの入れ替えを告げられた。

村田浩明監督（３９）は「野中よりも他の選手の状態が上回った。迷いはなかった。選ばれなくて、（チームのための行動を）やらなくなるような人間をうちは育てていない」と話す。非情な言葉にも聞こえるが、全国屈指の選手層を誇る名門では不可避な光景。聖地でチームが勝つための最善の選択だった。