“美しすぎる気象予報士”、オフショル白ワンピの近影が美の化身「絵になる！」「とても素敵」
「ABEMA Prime」に気象予報士として出演している穂川果音が、14日にインスタグラムを更新。美しすぎる近影を公開し、ファンから「かわゆい」「絵になる！」と称賛の声が上がっている。
【別カット】穂川果音の美しい微笑み（ほか2枚）
170センチの抜群スタイルと美貌から“美しすぎる気象予報士”の異名を持つ穂川は「世の中お盆休みだけど…もうすぐ週末じゃんっ ちなみにアベプラは8月15日(金)は傑作選のため、ほかのん天気コーナーがお休みなので、私は3連休 みんなは何して過ごすの〜？ 私は近場にお出かけしようかな」とつづり、屋外で撮影したオフショットをアップ。白のオフショルワンピースを着て街中で佇む姿は女優のように美しい。
コメント欄にはファンから「果音さん今日もかわゆい」「どこで写真撮っても絵になる！」「とても素敵」など、絶賛の声が相次いでいる。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）
【別カット】穂川果音の美しい微笑み（ほか2枚）
170センチの抜群スタイルと美貌から“美しすぎる気象予報士”の異名を持つ穂川は「世の中お盆休みだけど…もうすぐ週末じゃんっ ちなみにアベプラは8月15日(金)は傑作選のため、ほかのん天気コーナーがお休みなので、私は3連休 みんなは何して過ごすの〜？ 私は近場にお出かけしようかな」とつづり、屋外で撮影したオフショットをアップ。白のオフショルワンピースを着て街中で佇む姿は女優のように美しい。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）