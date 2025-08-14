あの、“金銭事情”を明かす「月に何百万の請求が来たり」
タレントでアーティストのあのが、13日放送の『あちこちオードリー』（テレビ東京系／毎週水曜23時6分）に出演。自身の金銭事情について明かした。
【写真】かわいい！ あのちゃんのツインテール姿
休みなしの多忙すぎる毎日を送っているというあの。MCのオードリー・若林正恭から「お金使う暇すらないでしょ？」と聞かれたあのは、「でもネットで洋服とか家具とかで何十万は月に使います」と明かした。
さらに若林から「今、お金がいくらあってとか考える時間もないでしょ？」と問われると、「貯金とか自分がわかんないので、いくらとか。通帳管理もわからない」と返答。若林から「ちゃんとやってくれてるの？ 誰か。家族とか」と聞かれると、「たぶん、誰かが」と曖昧な答えをし、若林から「気をつけてよ」と心配されていた。
あのは「次の月に何百万の請求が来たりして、『あ、こんなに使ったんだ』」ということもあると振り返り、共演者のホラン千秋から「けっこう桁が大きかったですね」と驚かれていた。
