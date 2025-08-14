8月13日放送の『ホンマでっか！？TV』（フジテレビ系）に、TOBE所属で“キスマイ”こと元Kis-My-Ft2メンバーの北山宏光が出演。登場シーンで流れたBGMが、ファンの間で賛否を呼んでいる。

その背景について、芸能ジャーナリストはこう語る。

「北山さんはこの日『顔でわかる性格判断SP』に出演。顔の幅が広いと横柄に見られやすい、アゴが尖っていると我が強いーーといった分析結果が専門家から次々と発表された後、“北山宏光が憧れる理想の男性アイドル顔を生成AIが作成！”するという流れでした。そこで北山さんの写真が映し出されたのですが、BGMとして流れたのは、彼がKis-My-Ft2脱退後の2025年5月にリリースされたシングル『Glory days』だったのです」

Xではこの場面を見たファンから驚きの声があがっている。

《あかんやつwww》

《なぜ北山さんの時にGlory days？！》

《コーナー入る時にGlory Days流れてさすがに焦った》

現在ソロとして活動している北山の楽曲が使われなかったことに《大丈夫？》と疑問を抱くファンも多かった。

BGMの選曲ミスともとれる今回の出来事について、放送作家が指摘する。

「番組スタッフが北山さんの経歴や最新の活動状況をあまり把握していなかった可能性が考えられます。“北山宏光”と検索すると、やはりKis-My-Ft2時代の情報が目立つため、その流れで『Glory days』が選ばれたのかもしれません」

X上では現在の“キスマイ”から北山が《見守られてるみたいで嬉しかった》といった声がある一方、ソロとしての北山の活躍を知るファンほど、本人の楽曲が使われなかったことに物足りなさを覚えたようだ。

「北山さんは2011年にKis-My-Ft2のメンバーとしてデビュー。2023年に『第二の人生を歩みたい』としてグループを脱退し、事務所も退所しました。現在は滝沢秀明さんが率いるTOBEに所属し、ソロアーティストとして活動しています。すでにアルバム2作、シングル4曲をリリースし、全国11ヶ所で開催されるHIROMITSU KITAYAMA LIVE TOUR 2025『波紋-HAMON-』もツアー中です。現在の北山さんの活躍を知るファンからすれば“本人の曲使ってよ”という本音が出てもおかしくはないでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

思わぬ形で“かつての盟友”と共演することになった北山。“元キスマイ”の経歴を超える活躍に期待したいところだ。