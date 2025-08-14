Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年8月14日は、モップが絡まらず常に清潔、全自動ステーション付きで手間いらずな、SwitchBot（スイッチボット）の「お掃除ロボット S20」がお得に登場しています。

自動モップ洗浄＆10,000Pa吸引で“手間ゼロ”へ。SwitchBotの「お掃除ロボット S20」が24％オフ！

モップが絡まらず常に清潔、全自動ステーション付きで手間いらず、さらに10,000Paの強吸引とAI障害物回避対応のSwitchBot（スイッチボット）の「お掃除ロボット S20」。

毎日の掃除が“ほぼ放置”で済む、ハイテクなロボット掃除機が24％オフのタイムセール特価で登場しています。

Image: Amazon.co.jp

SwitchBotの最新ロボット掃除機「お掃除ロボット S20」は、これまでの“お任せロボ”とは一線を画す、家事からほぼ手を離せるハイテク掃除機です。

圧倒的な10,000Paの強吸引に加え、純ゴム製素材を採用したメインブラシと、絡んだ毛をどんどん外に弾くサイドブラシがモップやブラシに毛が絡まりにくい構造を実現。これにより、フィルター詰まりやブラシクリーニングの頻度を大幅に削減できます。

掃除もメンテも全自動！ すべてを任せられる万能ステーション

Image: Amazon.co.jp

「お掃除ロボット S20」は、万能ステーション「MultiClean Station」を装備し、モップの洗浄・乾燥やゴミ収集、給排水まで、すべて全自動で行います。

さらに、99.99%の気密性を誇る4Lの抗菌紙パックで、ゴミの臭いやアレルゲンが外に漏れることもなく、ゴミ捨ては年に4回でOK。

また、毎回お掃除が完了した後、ステーションで「モップのディープクリーニング」を実行と、まさに至れり尽くせりです。

AIカメラ障害物回避システム＋PSD距離センサー搭載で、日本の住環境にフィット

Image: Amazon.co.jp

日本の住環境に合わせた設計も嬉しいポイント。高度なAIカメラ障害物回避システムとPSD距離センサーを搭載し、スリッパやケーブル、おもちゃなどを認識してスムーズに回避します。

また、カーペットを検知すると、吸引力を自動で10,000Paに。カーペットの奥に潜むゴミやホコリ、ダニを徹底的に吸引してくれます。

SwitchBotの「お掃除ロボット S20」は、単なるロボット掃除機ではなく、“ほぼお掃除を忘れてもいい”という未来を届けてくれる一台。ギズモード読者にもぜひチェックしてほしいガジェットです。

SwitchBot ロボット掃除機 S20 走行中のモップ洗浄 - 90日間自動ゴミ収集 水拭き 10000Pa強力吸引 モップ乾燥 AI障害物回避 レーダーナビゲーション 禁止エリア 落下防止 スイッチボット Alexa 音声対応 69,899円 （24％オフ） Amazonで見る PR PR

Source: Amazon.co.jp