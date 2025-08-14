Screenshot: Made by Google / YouTube

噂も噂を元にしたレンダリング画像もさんっざん出尽くしたGoogleの今年のスマートフォンPixel 10シリーズ。

来週21日深夜のMade by Googleにてすべてが明らかになります。が、その前にGoogle公式がティザー動画を公開。以前公開されたPixel 10動画に次いで、Pixel 10 Pro Foldのティザーも公開されました。

スペックリークと公式ティザーで、わからないのは価格くらいかな。…いや、価格も、わかっちゃったかも。

25万円強から

ネタ元のAndroid Headlinesは、以前からPixel 10シリーズの価格を極秘入手していましたが、ついにPixel 10 Pro Foldの価格もわかったそう。いわく、1800ドルから。

容量256GBモデルが1800ドル、512GBが1919ドル、1TBが2149ドル。ざっくり、26万円から31万円あたりです。

Pixel 10他モデルと同様、ドルでの価格は据え置きとのこと。日本でのPixel 9 Pro Foldが25万7500円で発売だったので、Pixel 10 Pro Foldは日本でも価格据え置きの可能性が高いかも。

端末自体はマイナーチェンジ

ティザー動画でわかるのは外観だけなので、新しい情報は特になく。噂される防水仕様がIP68になるのが、もしかしたらハイライトになる可能性も。

今でているリークでは、搭載チップはTensor G5、カバーディスプレイがほんの少し大きくなって6.4インチ、トリプルリアカメラ（メイン48MP、超広角10.5MP、望遠10.8MP）に10MPのセルフィーカメラが2つ（メインとカバーディスプレイ）、バッテリーは5.15mAhで、容量は1TBオプションあり。つまり、ハードはマイナーチェンジ。

では発表会では何に重きが置かれるのか…。簡単ですね、AIでしょう。Geminiでしょう。

ハード（チップ）がどれだけAI強化・効率化しているか、どんなAI機能が使えるかが、Pixel 10発表会のメインになりそうです。

Source: Android Headlines