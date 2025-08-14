「フットボールアワー」の岩尾望（49）が13日に更新されたYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演。体調の異変を語った。

岩尾は「3週間前に急にお腹がチクチク痛くなり始めた」と明かし、病院で診察を受けた結果、帯状疱疹と診断されたという。しかし、「ちょっと前に（千原）ジュニアさんのYouTube見てたら錦鯉の長谷川さんが結婚して生活環境が変わったストレスで帯状疱疹なったって言ってて。ジュニアさんも同じようなこと言ってて。でも僕別に…なんの変化もない」と、原因が分からず戸惑いを語った。

「別にウケてもスベってもないし。お医者さんには疲労だと思いますって言われたんだけど、スケジュール的にもそんなつらくないから原因なんやねん！」と自身にツッコミを入れつつ「最初は普通に内科に行って。痛み止めもらって血液検査とかもして。後日結果見て様子見ましょうかっていう感じだったんだけど、痛みが続いたから怖かったですね」と振り返った。

また「Amazonの定期おトク便、あれをちょっとずつ解約していった。もしものことがあって、届き続けてもしゃーないと思って」とあまりの痛さに予期せぬ事態も頭に思い浮かんだと話す。

現在は皮膚科で塗り薬を処方され、痛みは落ち着いているというが、相方・後藤輝基からは「なに死に支度しとんねん！」と即座にツッコまれていた。