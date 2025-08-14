山形県内各地で14日、二十歳を祝う催しが行われました。このうち、寒河江市ではおよそ270人が大人への決意を新たにしました。



「わー！」「久しぶり～」「全然気付かなかった」



久しぶりの再会を喜ぶ声が聞かれたのは、山形県寒河江市で開かれた「はたちの式典」の会場です。

山形県外に住む学生や社会人にも参加しやすいように毎年、お盆の時期に行われていて、ことしは271人が出席しました。





「久しぶりに会った。中学生ぶり。変わってない、けどかわいくなりました」「二十歳という大きい節目まで育ててくれたことに感謝とこれからいろいろと迷惑をかけるかもしれないが将来頑張るので支えてほしい。 いつもありがとうございます」式典では、寒河江市の斎藤真朗市長が「身近な地域に貢献することを積み重ねて 周りの人から認められる大人になってほしい」とあいさつしました。その後、代表者が決意のことばを述べました。はたちのことば鈴木健斗さん「大人になるというのは自分の選択に責任を持つということ。これから先、迷いや不安もあると思うが、寒河江で学び、山形で育った自分に自信を持ち、誠実に前向きに歩んでいきたい」山形県内でことし、成人式の対象となったのは9744人で、資料が残る1989年以降、初めて1万人を割りました。式典では、有志らが寒河江神輿を担いで二十歳を祝いました。みなさんに将来どんな大人になりたいか聞きました。「医療系の大学に行っていて、みんなの命を助けられるように働きたい」「自分も周りにいる人も笑顔にできるような大人になりたい」「ことし受験生で国家試験があるので、合格して歯科衛生士になりたいのと自分の親も歯科衛生士だったので 親を超えられるような歯科衛生士になりたい」山形県内では14日、寒河江市を含む10の市町村で二十歳を祝う催しが行われました。