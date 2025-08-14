Æ£ËÜÈþµ®¡¢¡ÈÀä¿©·ÏÃË»Ò¡É¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥ÁË¡¤ËÁêÃÌ¼Ô´¶·ã¡Ö¤¹¤´¤¯¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤¬5Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ï¥í¡¼!¥ß¥¥Æ¥£¡¿Æ£ËÜÈþµ®¡Ù¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¡ÈÀä¿©·ÏÃË»Ò¡É¤Ë¹¥¤¥Ð¥ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦20Âå½÷À¤Î¤ªÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡û¡Ö¾ï¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¤É¤³¤«¤Î»þ´Ö¤Ë»ä¤¬¤¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÊýË¡
¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¡ÈÀä¿©·ÏÃË»Ò¡É¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¼Ô¡£¡Ö1¥«·î¤Î´Ö¤Ë3²ó²ñ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤¬¡¢¼ã´³°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤â¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤«¤éÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÇÏª¡£»ñ³Ê¤ÎÊÙ¶¯¤ÇË»¤·¤¤Èà¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÉáÃÊ¤Ï°ìÀÚÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÈà¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«?¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤¿¡£
Îø°¦¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡ÈÀä¿©·ÏÃË»Ò¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡¢¡ÖÀä¿©·Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È´«¤á¡¢¡Ö°ú¤«¤ì¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¡¢²¿¤â¿©¤Ù¤ºÀä¿©¤¹¤ë¤À¤±¤À¤è¡£µÞ¤Ë¡È¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤!¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¿©¤Ù¤é¤ó¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¹¥¤¥Ð¥ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤è¤¯¤Ê¤¤? ¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¤ê¤â¡¢¹¥¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤ë¤°¤é¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤·¡×¤È¹ÎÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¼Ô¡£Æ£ËÜ¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¤ÎLINE¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¹¥¤¥Ð¥ì¤·¤Æ¤ë¤°¤é¤¤ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤ó? ¤Ê¤Î¤Ë¡¢²ñ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï²¿¤âÍè¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÉÝ¤¯¤Ê¤¤?¡×¤ÈÈà¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÛÁü¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤â²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤â¡¢ÀöÇ¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Ö»ä¤«¤é¥á¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡£»ä¤«¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡£¾ï¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¤É¤³¤«¤Î»þ´Ö¤Ë»ä¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¡¢»ä¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥×¥í¡¼¥ÁË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¤ò¿´¤¬¤±¡¢¡Ö(Ï¢Íí¤Ï)¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÎÉ¤¤µ÷Î¥´¶¤È²ó¿ô¡×¤¬Âç»ö¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿Æ£ËÜ¡£¡ÖÀä¿©¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Äê´üÅª¤Ë¿å¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢°ìÀ¸·üÌ¿²¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«? °ì±þ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¤Î¥Ù¡¼¥¹¡×¤À¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö1¥«·î¤Ç3²ó¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤è? Í§Ã£¤À¤Ã¤Æ3²ó¤â²ñ¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤¤? ¤½¤ì¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦¤â·ù¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡×¤È¾Ð´é¤ÇÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤È»×¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿´¤Ë¾®¤µ¤Ê¥ß¥¥Æ¥£¤ò»ô¤Ã¤Æ¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤»¤Þ¤·¤¿! Åö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤¿¤Î¤Ç¸å²ùÌµ¤·¤Ç¤¹!¼¡¹Ô¤¤Þ¤¹!¡×¡ÖºÇ¸å¤Î°ì¿Í¤òÁª¤Ö¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ²áÅÀ¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹!¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹! ¼¡¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×¡Ö»ä¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹!¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Þ¤À¤Þ¤À! ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Æ£ËÜÈþµ®¤¬¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤òÈ¯·¡¡×¤¹¤Ù¤¯¡¢¿§¡¹¤Ê¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥³¥È¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÆÏ¤±¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢2019Ç¯10·î¤Ë³«Àß¤·¤¿YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ï¥í¡¼!¥ß¥¥Æ¥£¡¿Æ£ËÜÈþµ®¡Ù¡£4Ç¯Á°¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö17ºÐ¤«¤é·ÝÇ½À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤»ö¤Ë¼é¤é¤ì¤¿´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½ËÜÅö¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¤ä¤Ã¤¿»ö¤¬Âô»³¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤³¤ì¤«¤é¿§¤ó¤ÊYouTube¤òÄÌ¤·¤Æ·Ð¸³¤·¤Æ34ºÐ¤«¤é¿·¤·¤¤Æ£ËÜÈþµ®¤òÈ¯·¡¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤ë¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¡×¤Î¤Û¤«¡¢É×¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ(ÉÊÀî¾±»Ê)¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È±ÇÁü¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
