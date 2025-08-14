13日の百条委員会で、卒業証書はチラ見せではなく、“19.2秒”見せたと主張した静岡･伊東市の田久保市長。私たちは当時の音声を確認。その主張は正しいのでしょうか？一方で、田久保市長は14日、百条委員会での発言を巡り抗議しています。



13日、伊東市議会で開かれた百条委員会。そこに、初めて“渦中”の田久保真紀市長が出席しました、しかし…。



（委員）

「まったく私の質問に答えてくれてない」





繰り広げられたのは、“田久保劇場”。（委員長）「証人に申し上げます。尋問に対しては質問に対して的確に証言するようにお願いします」かみ合わない答弁を連発し、委員長から指摘されると…。田久保市長は…うなずいていました。その百条委員会から一夜明けた14日も新たな動きが。田久保市長が市議会議長に「抗議文」を持ってきたのです。（伊東市 田久保 真紀 市長）「きのうの委員会の中の発言で、委員の中の発言ですね。東洋大学に対して一方的に事務にミスがあったという、決めつける発言があった上で、悪の組織といったように看過できない発言がございました。このような発言されますと、ご協力いただく立場ですので、私としても、もちろんおわび状を差し上げるが、大変困りますので、議会としてしっかり対応していただきたい」指摘したのは、13日の百条委員会での四宮委員の発言。留年に関して東洋大学側から厳しい指導はなかったと主張した田久保市長に対し、四宮委員は、市長に正当性があるのであれば、東洋大学の責任を追及するべきだと発言。（四宮 和彦 委員）「伊東市民全員が巻き込まれているんですよ東洋大学のせいで。もはやこうなっては東洋大学は悪の組織と言っていいぐらい、だって田久保市長に正当性があるんですから…」発言については、の場で指摘を受け撤回していましたが…14日、田久保市長は、これらの発言を巡って、市議会議長に対し、東洋大学へ文書で謝罪するよう求めたのでした。抗議文の提出後、取材に応じた田久保市長は。（伊東市 田久保 真紀 市長）「私に関わることであれば何でも私が原因でどのような発言をしてもいいということとは違うと思います」抗議を受けた市議会側は。（伊東市議会 中島 弘道 議長）「謝罪すべきところはしっかり謝罪しないといけないと思う。市長の尋問をしていく中で、大学側が対応してくれないとか出してくれないとか、そういうような言い方だったもので、委員から東洋大学を悪いんじゃないかという言い方になってしまったと思う」ただ、今回の市長の動きに対しては…。（伊東市議会 中島 弘道 議長）「さもこちらにいろいろな非があるようなことを、おおげさに世間にも言いたいような、そういう気があるんだなという気がします」13日の百条委員会を巡っては新たな疑問点が浮上。それが…。（伊東市議会 青木 敬博 副議長）「卒業証書をぱっと開いて、すぐ閉じてしまいました。ちょっと見せてくれって言ったら、もう１回開きました。で、また閉じて、手に取らせてくれっていうのも、手に取らせてもらえない状況でした」「除籍」されていると判明する前、議長らに卒業証書を“チラ見せ”した件。田久保市長はこれについて、百条委員会で反論したのです。（伊東市 田久保 真紀 市長）「報道であるような“チラ見せ”といった事実はなく、私はこうやって提示して約19.2秒ほど見ていただいたと記憶しています」卒業証書は、チラ見せではなく、19.2秒見せたと強調しました。（伊東市 田久保 真紀 市長）「会話は録音記録をもっています。それでストップウォッチで測りました。私が持っている記録では19.2秒提示したということ。もっときちんと見せてください。チラ見せでぱたぱた閉じて、そういうことはやめてくださいという会話の記録はございません。19.2秒提示した後に議長からは“いいじゃん”というコメントをいただいていますので」この発言に対し、議長らも反論。（伊東市議会 中島 弘道 議長）「幸い、こちらも録音してました。結局は一連のやりとりで19.2秒。実際に私たちに見せてくれたのは2回。2回チラっと見せた。チラっと見せたのが2回。また19.2秒という時間の問題ではない。本物かどうか、ということ」いったい何が正しいのか。録音していたデータの一部始終を確認することができました。（伊藤 薫平 キャスター）「『いいじゃん』だけが…というワードがでましたけど、それまでにかなり話があったんだなというのがわかりました」記録されていたのは市長室でのやりとり。（伊東市 田久保 真紀 市長）『卒業アルバムと証書です』そして、議長が「いいじゃん」と言うまでが19.2秒でした。ただ、議長が「ちょっと見せて」というと。（伊東市 田久保 真紀 市長）『いや、もう』ここで卒業証書をすぐ閉じられ、議長がすかさず「いやいや、ちょっと」と促すと。（伊東市 田久保 真紀 市長）『はいはい』そう言って、ここでも、チラッとしかみせてもらえなかったといいます。議長と副議長の証言する通り、“チラ見せ”していたように聞こえるやりとりが記録されていました。（伊東市議会 青木 敬博 副議長）「開いて閉じて、いやいや見せてよっていうのもあるので、そこをあえて使わずにいたのは事実わい曲しているなと思います」この内容について、14日、田久保市長本人が取材に応じました。（伊東市 田久保 真紀 市長）「チラっと見せておりません。チラっと見せただけではないので、それで確認できなかったのですか…というところの問題を提示させていただいたまででございます。当初から私はチラ見せでないというのは申し上げてきたつもりでおりますけれども、今まで取り上げられなかったということもございますので、とり上げていただけるのであれば、音声データの方の公開の方は、前向きに考えたいと思っております。以上でございます」（スタジオ解説）（伊藤 薫平 キャスター）13日、あいまいな答弁を続けた田久保市長が、唯一明確に反論をしたのが卒業証書とされる文章を、チラ見せではなく19.2秒見せたという部分です。ですが、そこにも疑問は残ります。6月4日、市長室で市長、議長、副議長の面談がありまして、市長も副議長も録音していたんですが、副議長の録音というのを聞くことができました。その内容です。まず、19.2秒の前にこれだけの話がありました。市長が「匿名の投書があるからなんでしょう？」と言って、議長が、「それだけでなくて他にも耳にするものが入ってきたもので」、市長が、「はい。はい。わかりました。わかりました。学歴証明用に持ってこいと言われたので持ってきてますね」…と話をしています。そして、ここからが、市長が主張する19.2秒の始まりです。こちら「卒業アルバムと証書です」とあって、「ちょっと見せて」。「いや、もう」。「いやいや、ちょっと」。「はいはい」。「いいじゃん」という話のここまでが19.2秒。この「いいじゃん」という意味あいは、19.2秒しか見せてもらえなかった諦めの意味も含むということだそうです。そして、きのう13日の囲み取材では、「『もっと見せてください』などという会話の記録はございません」と田久保市長は話していたんですが、私が音声データを聞かせてもらった感覚ですと、もっと確認しようとする議長の声というのは入っていました。そして19.2秒…凝視することはできなかったのではないかと推測できました。そして、きょう14日です。田久保市長は、「チラっと見せただけではない」と、「『その時間で確認ができなかったんでしょうか？』という疑問を提示しているんだ」と。そして取り上げられるのであれば、音声データの公開というのは、前向きに考えたいと話しています。ただ、「こんなことに割く時間はない」と…市民もきのう13日話していました。津川さん、もう、まさにだと思いますが、いかがですか？（津川 祥吾 アンカー）私、小学生のお子さん、夏休み中のお子さんにですね、この件については、「大人は何やってるんですか「と言われてしまいまして、うまく答えられなかったんですが、ただ、これ一連の動き見ると、私が見る限りでは、議会側は必要な手続きに沿って手続きを進めてるけど、市長さん側がなかなか対応してくれないという風に見えるんですが、そんな感じでよろしいですかね。（伊藤 薫平 キャスター）そうですね。議会側のスタンスに私が100%立つという意味ではないんですけども、取材をさせていただいてる感覚ですと、百条委員会 委員のみなさんに瑕疵があるという感覚はないですね。（津川 祥吾 アンカー）鳥海さん、いかがですか？（コメンテーター 航空・旅行アナリスト 鳥海 高太朗氏）なんかシンプルなのを複雑にしてるっていう…まずそれだけなんですけど。本当、チラ見せっていうのは、とりあえず議長側は、とりあえず必要事項の確認という、その時間はどうしてもやはり割かなきゃいけなくて、確認できるまで見るということ。そして東洋大学の方は、もし、これが田久保さんが見せたものっていうのが本物であったら…これ大学の責任、大きく問われることになりますので、大学側にとっても、やはり、はっきりしてもらわないと、大学の名誉というのをしっかり守るという必要があるのではないかなという風に思います。