ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６６、伊７７ｂｐと前日水準を踏襲
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:27時点）（%）
ドイツ　　　　2.66
フランス　　　3.315（+66）
イタリア　　　3.428（+77）
スペイン　　　3.212（+55）
オランダ　　　2.828（+17）
ギリシャ　　　3.286（+63）
ポルトガル　　　3.05（+39）
ベルギー　　　3.162（+50）
オーストリア　2.966（+31）
アイルランド　2.893（+23）
フィンランド　3.029（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）