ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊７７ｂｐと前日水準を踏襲
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:27時点）（%）
ドイツ 2.66
フランス 3.315（+66）
イタリア 3.428（+77）
スペイン 3.212（+55）
オランダ 2.828（+17）
ギリシャ 3.286（+63）
ポルトガル 3.05（+39）
ベルギー 3.162（+50）
オーストリア 2.966（+31）
アイルランド 2.893（+23）
フィンランド 3.029（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
