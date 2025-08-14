ドル指数は下げ渋り、円相場主導の展開で＝ロンドン為替



ドル指数は下げ渋り。東京午前に９７．６３２まで低下したあとは、反発している。ロンドン序盤には前日ＮＹ終値９７．８４０を上回り、９７．９３７まで上昇した。



この日は円相場主導の展開になっている。ベッセント米財務長官が日銀にインフレ対応を迫ったことが円買いを誘った。円高が進行するなかで、ドル円は東京午前に大幅下落。ドル売り圧力を広げた。一方、ロンドン時間に入るとクロス円の一段安とともにユーロドルなどドルストレートが売りに押され、ドル買い圧力が広がった。ドル円も下げ一服となっている。ポンドドルは、ドル買いに押されながらも、英ＧＤＰの回復をうけたポンド買いが交錯している。



ドルインデックス＝97.82(-0.02 -0.02%)

