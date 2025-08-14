20歳になった人たちの門出を祝う『二十歳のつどい』が、長岡市山古志地区で開かれました。



『二十歳のつどい』に出席したのは、2024年度に二十歳を迎えた3人です。2004年10月に発生した中越地震で、山古志地区は大きな被害を受けました。出席した3人は、地震の年に生まれました。両親や恩師らが見守る中、代表して小川優さんが二十歳の決意を述べました。



■小川優さん

「私たちは山古志の自然と人の温かさに恵まれたことを誇りに、精いっぱい歩んでいくことをここに誓います。」



樺沢あいらさんは、地震発生から約9時間後に生まれました。



■樺沢あいらさん

「山古志を離れても自分たちが元気に頑張っている姿を見せることが一番の恩返しなので、成長していきたい。」



3人は、人生の節目に気持ちを新たにしていました。