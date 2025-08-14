“恥じらいバニーガール”ときちゃん、2nd写真集“衝撃的”イメージカット解禁
“恥ずかしがるバニーガール動画”が大バズり、以降グラビア界を沸かせ続ける人気TikToker・ときちゃんが、29日に発売する2nd写真集のタイトルが『ときちゃんネイキッド』に決定した。書影カバー、えちえちイメージカットも到着した。
【写真】衝撃！葉っぱで恥部を隠す“アマゾネスときちゃん”
ときちゃん初の海外ロケで、史上最速のすっぽんぽん!?いつも以上に超絶脱ぎっぷりの意欲作が爆誕。ロケ地は台南。大自然の中で全裸になり、葉っぱだけを身にまとい、セクシーランジェリーをまとったボリューミーなお尻に急接近……と思えば、いつものジャージスタイルで飲みまくり。
タイトルの『ときちゃんネイキッド！』については、担当編集が数週間悩みながらタイトルを決めたという。「灼熱の台南で、ときちゃんが気前よく全て脱いでくれたとき、トンボが一匹スイーッと飛んできました。嬉しそうに、ときちゃんのボディ周りを飛び回るトンボと、すっぽんぽんのときちゃん。その光景が目に焼き付いて、"降りてきた"のが『ときちゃんネイキッド』というタイトルでした。むきだしでありのままの無邪気なときちゃんを拝んで欲しいです！」と明かした。
完成した書影では、台湾の商店の中で撮られたカットが採用されており、薄々のタンクトップの隙間からキュートな谷間をのぞく事ができる。さらにスポーディーなグリーンの短パンを履き、細柔な太ももを露わにさせている。この後の晩酌に向けて、美味しい店探しとビールを待ち焦がれているときちゃん。ワクワクドキドキの台湾プライベートデートを、本気で楽しんでいる様相を感じる事ができる。
併せて届いたイメージカットでは、ときちゃんのえちえちカットの一部始終を拝める。表紙カットにも繋がるビールを買い込んで、ホテルで飲み会を開催しようとはしゃぐ様子から、野生の動物の様に木に登り、葉っぱで恥部を隠す“アマゾネスときちゃん！”の姿も。固唾をのみながら、刺激的な写真に注目だ。
