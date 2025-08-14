海外の不思議な「間取り図」を調査 “謎のモジャモジャ”のおかげでカナダの冬に暖房なし
きょう14日放送の読売テレビ・日本テレビ系『見取り図の間取り図ミステリー』（毎週木曜 後10：00）は「不思議な外観の家＆カナダSP」を届ける。
【写真】『見取り図の間取り図ミステリー』平祐奈、登坂絵莉ら登場
同番組は、建物の間取り図に隠された謎をクイズにして解き明かすバラエティー。
世界の間取り図を紹介する「間取り図ワールドミステリー」では、チャンカワイがカナダに向かる。
どうやって建てたのか想像もできない“デコボコの形”のマンションは、積み木のバランスゲーム「ジェンガ」を思わせる不思議な形で、各戸の部屋が浮たようになっていたり、ズレていたりする。かつてこの地で行われた特別なイベントのために建てられたという。革新的な建築法によって建てられたマンションの正体とは。
さらに、テラスの先に“謎のモジャモジャ”があるマンションも調査。そのモジャモジャは本来カナダにはないものだというが、モジャモジャのおかげでカナダの極寒の冬でも温かく、暖房なしで過ごせるという。モジャモジャの正体を確かめるため、チャンカワイがテラスの先をのぞいてみると…、衝撃の空間が広がっていた…。
MC：見取り図（盛山晋太郎・リリー）
サブMC：横澤夏子
ゲスト：おいでやす小田、チャンカワイ、平祐奈、登坂絵莉
