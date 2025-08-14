明日は雨にも関わらず広く真夏日に 万全の熱中症対策を【これからの天気(14日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
15日(金)は、激しい雨や雷雨のところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。
◆15日(金)の天気
・上越地方
昼頃までは所々に雨雲がかかるでしょう。局地的に雷を伴って、雨脚が強まることもありそうです。
・中越地方
午前を中心に活発な雨雲がかかり、激しく降るところもあるでしょう。午後も、日中いっぱいはにわか雨がありそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼頃までは雨が降りやすいでしょう。雷を伴って、ザっと雨が強まることもありそうです。一方、夕方以降は天気が回復に向かう見込みです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
午前中は断続的に雨が強まり、激しく降ることもあるでしょう。先日までの大雨で地盤が緩んでいるところがありますので、土砂災害に注意・警戒をしてください。
・下越：村上市から聖篭町
日中いっぱいは雨が降ったりやんだりするでしょう。特に午前中は、激しい雷雨になるところもありそうです。
◆熱中症情報
雨にも関わらず、広く真夏日になるでしょう。引き続き、万全の熱中症対策が必要です。
◆週間予報
16日(土)は、晴れて厳しい暑さになるでしょう。
17日(日)も日差しが届きますが、所々でにわか雨がありそうです。
週明け18日(月)は、再び広い範囲で雨が降るでしょう。
15日(金)は激しい雷雨になるところがありそうです。土砂災害に注意・警戒をしてください。
