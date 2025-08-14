ドラッグストアでこれが買えるってすごくない？matsukiyo プロフェッショナルメイクブラシ全6種が優秀すぎたぞ

毎日のメイクで使いやすいメイクブラシをお探しなら、「マツキヨココカラ」をチェックしてみて！

2025年4月に発売された「matsukiyo プロフェッショナルメイクブラシ」が編集部に届いたので使ってみたのですが……メイクブラシマニアの私も納得の使いやすさだったんです♡

【プロ用メイクブラシ】

「matsukiyo プロフェッショナルメイクブラシ」は、もともと店舗の化粧品担当者がお客様にメイクをする際に使用していたブラシなんだそう。販売を希望する声が多く、プロも使用するブラシとして商品化されたんですって！

ラインナップは、ベースメイクからポイントメイクまで叶う全6種です。

◾️matsukiyo フェイス＆チークブラシ PRO（2420円）

なめらかな山型を描くブラシは、少量のフェイスパウダーやチークもムラなくふんわりとした仕上げてくれます。

チークを使ってみると、パウダーと肌の境目もキレイにぼかせましたよ。

◾️matsukiyo アイシャドウブラシ PRO（1320円）

アイシャドウブラシとしては大きめのサイズで、ノーズシャドウにもよさそう。

実際に使ってみると、往復しなくてもまぶた全体をおおってくれるぐらいの幅に色がのりました。アイシャドウのベース用にもちょうどいい〜！

◾️matsukiyo ポイントアイシャドウブラシ PRO（1100円）

やや小さめのアイシャドウブラシは、使い方次第で幅を調整できるのが◎。

寝かせて使えば太めに、立たせて使えば細めに描けるので、涙袋から上まぶたのキワ、二重幅まで自由自在にアイメイクを楽しめます♪

◾️matsukiyo リップブラシ PRO（1100円）

私が思うリップブラシの形とは違ったので、本当に使いやすいのか半信半疑でしたが……

こちらも寝かせれば太め、立たせれば細めと自由自在に幅を調整できるスグレモノ。面積が大きい唇の中央から細い口角まで、思い通りにリップが塗れます！

◾️matsukiyo アイブロウブラシ PRO（1100円）

スリムなアイブロウブラシは、固めでコシのある毛質です。

毛先がブレにくく、太めにも細めにも描けるから、狙った箇所に色をのせることができました。

◾️matsukiyo Wアイシャドウチップ PRO（1100円）

アイシャドウチップは大小がセットになったダブルエンド仕様。

見た目はコスメに付属しているチップと変わらないな〜と思ったのですが……ハンドルが長くて持ちやすいおかげか、ものすごく扱いやすい！

メイクブラシに苦手意識がある方は、まずはチップを使ってみてはいかがでしょう。

【持ちやすさが◎】

全てのブラシに共通していたのは、とにかくハンドルが持ちやすいこと。握りやすいようにカーブを描いているので、手ブレしにくく使いやすかったです。

また、天然毛に近いふわふわした手触りの高機能合成繊維毛も粉含みがよく優秀でした。メイクブラシは色々使ってきましたが、個人的にこの使用感でこのお値段はかなりコスパがいいと思います！

全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）、公式オンラインストアで購入可能。人工毛はお手入れもしやすいので、メイクブラシデビューにもおすすめです♡

※本文中の価格は全て税込です。

参考リンク：マツキヨココカラ、楽天ROOM

執筆・撮影：五條なつき

Photo：(c)Pouch

