「胸を張って連れて帰ってきた！」帰省客に聞いた「鹿児島のいいところ」
鹿児島市の天文館も多くの帰省客や観光客で賑わい、「しろくま」を食べて涼を感じる人が多くいました。故郷を離れ、県外で暮らしている帰省客たちに、帰ってきて感じる「鹿児島のいいところ」を聞きました。
（宮崎から帰省）
「桜島を見ると、地元愛が熱くなる」
（佐賀から帰省）
「自然もだし、ごはんが美味しい。みんな優しい。やっぱりとんかつ」
（愛知から帰省）
「いつも待ってくれている家族がいるところ」
「桜島とお肉！」
大阪から娘と孫を連れて帰ってきた男性は…。
（大阪から帰省）
「落ち着く、鹿児島に帰ってきたら。魚も牛も豚もサツマイモも全部おいしい、おいしいところだらけだとみんなに紹介してる」
お父さんの地元はどうですか？
（大阪から帰省）
「最高。みんな優しくてご飯も美味しいし毎年来たい」
大阪に50年以上住んでいるこちらの女性は、家族15人を連れて帰省してきました。
（大阪から帰省）
「（人が）温かいし、優しいし、食べ物がおいしい。孫、ひ孫いっぱい連れて帰ってきた。楽しかった。自慢できる、誇りを持って胸をはって連れて帰ってきた。鹿児島はここやで、と。天文館通りやでって」
こちらの女性は…。
（京都から帰省）
「（鹿児島に）住む、これから、50年ぶり！どうしよう！」
今回の帰省から、約50年ぶりに鹿児島に住むそう。家族13人で帰省してきましたが…。
（京都から帰省）
「一人だけ（残る）。あとは帰っちゃう。母の介護、老後を一緒に楽しく過ごすために帰ってきた。泣きそう」
50年ぶりに始まる鹿児島での生活。地元の好きなところは…？
（京都から帰省）
「海と山とセミ」
鹿児島のシンボル桜島。雄大な自然に豊かな食材。そして人の温かさ。帰省客たちは、地元・鹿児島の魅力を改めて感じているようです。