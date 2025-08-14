14日に発表された、ガソリンのレギュラー1リットルあたりの価格。鹿児島県内の平均は184.2円と、全国平均よりも約9円高く、全国1番でした。遠出が増えるお盆の時期。少しでも燃料の消費を抑える方法はないのか。取材しました。



週末にかけて続く「お盆」。桜島サービスエリアには、多くの利用客が訪れていました。車を使った遠出も増えるこの時期、気になるのが…「ガソリン価格」です。





（宮崎から）「遠出するときは気になる。帰りが結構（ガソリン量が）ギリギリ。そこで入れればいい話だけど高い」（広島から）「無駄なアクセルは踏まないという燃費を考えて運転している」エブリーは14日、日本自動車連盟JAFの鹿児島支部を訪れ、ガソリンの消費を抑えるエコドライブの方法を聞きました。（JAF鹿児島支部推進課事業係・江原諒さん）「遠出する際は高速道路を使う方も多くいる。制限速度を守っていただくのが大前提だが、結果として80キロぐらいで走っていただくことによって、燃費の向上が図れる」JAFは今年1月に、高速道路を使って最も燃費のいい走行速度について実験を行いました。使ったのは、ガソリンと電気で走るハイブリッド車。すると、燃費が一番よかったのは「時速80キロでの走行」という結果に。時速120キロで走るよりも、1リットル当たり7.3キロの差が出たということです。JAFによると、速度が上がるにつれて空気抵抗も大きくなり、走行に大きなエネルギーが必要となったのではないかということです。速度が上がると前の車に近づく機会が多くなり、加速・減速が増えたことも要因の一つとして考えられると言います。（JAF鹿児島支部推進課事業係・江原諒さん）「風が多く当たってしまうと、アクセルを踏んで車の出力を上げないといけないので、その分やはり燃費の悪化にも影響してくる」エコドライブのそのほかのポイントを、実際に運転しながら教えてもらいました。（JAF鹿児島支部推進課事業係・江原諒さん）「まず発進だが、5秒で20キロに達するような感覚で発進してみてください。急発進時は燃料を多く使う」発進時は一気にアクセルを踏むのではなく、ゆっくりじわじわと。停車の状態から5秒ほどかけて時速20キロまで速度を上げていくのが目安です。また、赤信号などで停車したい時は、余裕を持ってアクセルを離して惰性走行を続けながら、適切なタイミングでブレーキをゆっくりと踏むと、燃料の消費が抑えられるということです。（JAF鹿児島支部推進課事業係・江原諒さん）「発進は感覚として5秒で時速20キロに達するような発進。走行中は、加減速を繰り返すのではなく、車間距離を広めに」なにかと物入りなお盆の時期。運転時のほんのちょっとした工夫で家計の負担を減らすことにもつながるかもしれません。