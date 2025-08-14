今月、山形市に一冊の本だけを販売するちょっと変わった書店がオープンしました。どんな思いで始めたお店なのか、取材しました。

【写真を見る】一冊屋、それは”たった一冊の本を売る店” 料理人でもある店主が店をはじめた理由は「本によって変わる人生」を”味わって”ほしいから（山形）

佐藤友美アナウンサー「山形市に今月オープンした、月に一冊だけの本を扱う書店。いったい、どのような場所なのでしょうか。さっそく行ってみたいと思います」





その書店は、山形市小姓町の路地裏にあります。



佐藤友美アナウンサー「あっ、ありましたよ。こちらですかね。可愛らしい外観。まるで物語から出てきたような」





今月1日にオープンした書店「一冊屋（いっさつや）」。



新刊であるなしに関係なく、店主自身が影響を受けた作品を月に1冊だけ店頭に飾って販売しています。

■今月の一冊は





今月はこの本、土門蘭さんの「死ぬまで生きる日記」です。





この書店をはじめた渡辺さんは、飲食店を営みながら本も執筆しています。書店をオープンしたのは、自身が感じたある思いが理由でした。





書店「一冊屋」渡辺大輔さん「書店員さんは、自分たちが扱っている本の中身を実際に読んで把握して、お客さんにお勧めすることは不可能。だから作って販売してもらう側としては、さみしいという気持ちもあった」

「そこで自分は料理人だし、作る過程や材料、味などを知らないままお客に提供することはないわけで、本についても同じことができないかなと」



そんな思いで始めた書店では、販売する1冊の本について、著者や関係者、読者を自身が徹底的に取材してまとめた冊子も合わせて販売しています。



さらに、料理人ならではのサービスも。

■舌でも味わう書の魅力





書店「一冊屋」渡辺大輔さん「こちらが土門さんの好物のハチミツトーストです」





販売する1冊の本にまつわる食べ物なども提供しています。





佐藤友美アナウンサー「甘い！おいしいだけじゃなくて、物語や背景を知る、読むだけじゃなく味わう。全く出会ったことがないけれど、友達のような感覚になりますね」

書店「一冊屋」渡辺大輔さん「記憶にも残りやすくなるんじゃないかと思いますね」



渡辺さんは、本との関わり方が分からない人にこそ、この書店を利用してほしいと考えています。

■生活が変わる一冊に出会ってほしい





書店「一冊屋」渡辺大輔さん「本を読みたいけれど、何から読んでいいかわからない、始めるきっかけがわからない。今月は”この1冊”って私の方で選書することで、それにのっかってみようかと思って来てくださる方が増えてきたらうれしいです」

「それによって自分の生活が変わったなって、そういった存在になれたらうれしいです」





一冊屋。読者と作品をつなぐ、たった1冊を販売する書店。これから先、この店でどんな物語を紡いでいくのでしょうか。