戦後80年の節目にあわせ、長岡市で戦争の記憶を繋ぐための企画展が開かれています。



県立歴史博物館で開催されている戦後80年の企画展『銃後の日々』。戦線の後方に焦点を当て、直接戦争に参加しなかった国民の生活の様子を中心に紹介しています。当時の小学校の学級日誌や少年兵募集のポスターなど、当時の資料約260点が並びます。



■埼玉から

「自分はまだ祖父や祖母から戦争の話を聞くことができたが、娘にはそういうことは伝わっていないので展示を見てもらって、今後もこういうことが起こらないようにしてほしいと思う。」



企画展は、県立歴史博物館で24日まで開催されています。