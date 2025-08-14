日経225先物：14日19時＝10円高、4万2630円
14日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比10円高の4万2630円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2649.26円に対しては19.26円安。出来高は2452枚となっている。
TOPIX先物期近は3056ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.95ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42630 +10 2452
日経225mini 42630 +0 31612
TOPIX先物 3056 -3 3116
JPX日経400先物 27485 -10 92
グロース指数先物 779 +0 172
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
