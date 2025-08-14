　14日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比10円高の4万2630円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2649.26円に対しては19.26円安。出来高は2452枚となっている。

　TOPIX先物期近は3056ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.95ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42630　　　　　 +10　　　　2452
日経225mini 　　　　　　 42630　　　　　　+0　　　 31612
TOPIX先物 　　　　　　　　3056　　　　　　-3　　　　3116
JPX日経400先物　　　　　 27485　　　　　 -10　　　　　92
グロース指数先物　　　　　 779　　　　　　+0　　　　 172
東証REIT指数先物　　売買不成立

