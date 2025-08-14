一方、霧島市では、港に大量の流木やゴミが流れ込んだことで、停泊している小型船が出港できずにいます。また、用水路に土砂が流れ込み、水の供給が止まっている田んぼも。大雨による漁業や農業への影響が長く、尾を引いています。



(登島凜アナウンサー)

「霧島市の港では、大雨の影響で流れてきた、流木や泥などを重機を使ったり、実際に水の中に入ったりなどしての撤去作業が行われている」





霧島市の福山港には大雨の影響で、流木やゴミなどが大量に流れ込んでいます。停泊している小型船が出港できず、県は漁業への影響が懸念されるとして、13日から撤去作業を始めています。14日も潜水士が流木などをかき集めていたほか、クレーンを使った撤去作業などが行われていました。(潜水士)「昨日の満潮や干潮の潮でだいぶ、雰囲気が変わった。沖に流されたと思う。だいぶ浮遊物は減った。奥の方は潮が回らないので、そこは、もう手作業になる」作業は順調に進んでいるものの、撤去が終わる見通しは立っていないということです。一方、影響はコメ作りにも。用水路に土砂が流れ込み、田んぼに水が供給できなくなりました。これから穂をつけ、多くの水が必要になる時期ですが、田んぼは、干上がり、ひびが入っています。(コメ農家)「水路に水が来ないので全部干上がっている。今から穂が出て、実が入るまで9月いっぱいは水が欲しい。本当に私は、どうしていいか分からない」14日水が通った用水路もありましたが、霧島市国分土地改良区が管理する7つの用水路のうち、5つで未だ水が通っていません。その面積は約360ヘクタールに上ります。(霧島市国分土地改良区・谷口誠一事務局長)「いつ流れるのか、通水するのかという電話が、たくさん来ていると聞いている。7本あるうちで2つ目になるが、少しでも早く他の所でも流すようにやっていきたい」復旧の見通しは立っておらず、残された大きな爪痕と向き合う日々が続いています。