神田うの、娘手作りの担々麺公開「お料理上手」「娘さんすごい」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/14】タレントの神田うのが14日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘が作った手料理の担々麺を公開した。
【写真】神田うの、娘の手料理公開
神田は「娘が作ってくれた担々麺。半熟卵だけ作って上げて少しサポートで出来上がり〜。こういうのも食べたかったから、ありがとう」とコメントし、娘が手作りした担々麺を披露した。半熟卵がのった本格的な担々麺で、きゅうりなどの具材もバランスよく盛り付けられており、娘の料理の腕前と親子の温かい関係がうかがえる内容となっている。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「お料理上手」「娘さんすごい」「親子で素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
