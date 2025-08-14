NCT WISH、音楽番組に“爽快な波”を巻き起こす！先行公開曲『Surf』活動スタート

NCT WISHが、新曲『Surf』での活動をスタートする。

NCT WISHは、本日（14日）放送の「M COUNTDOWN」（Mnet）を皮切りに、16日の「ショー！K-POPの中心」（MBC）、17日の「人気歌謡」（SBS）など、各種音楽番組に出演し、3rdミニアルバムの先行公開曲『Surf』のステージを披露する。爽やかな音楽とパフォーマンスで視聴者を魅了する見込みだ。

新曲『Surf』は、リズミカルなサウンドと叙情的なメロディ、透明感のあるボーカルが調和し、爽快なエネルギーを届けるハイブリッド・ダンスポップナンバーだ。パフォーマンスは、歌詞に合わせてサーフィンを連想させる直感的な動きや、波を表現した腕のポイントダンスで構成されており、軽快な雰囲気とエネルギッシュなステージで熱い反響を呼ぶだろう。

（写真＝SMエンターテインメント）

また、メンバーのシオンは本日（14日）放送の「M COUNTDOWN」でスペシャルMCを務める。これまでにも、「ショー！K-POPの中心」や「人気歌謡」でスペシャルMCを務め、親しみやすくポジティブなエネルギーで好評を得てきただけに、今回の活躍にも注目が集まっている。

NCT WISHはサマーソング『Surf』で、ピーク順位基準のMelon「HOT100」（発売30日以内）1位、「TOP100」で17位を記録した。さらに、中国最大の音楽プラットフォームQQミュージックの急上昇チャートで1位、韓国ミュージックビデオチャートで3位にランクイン。韓国ユーチューブ急上昇ランキングでは2位を記録するなど、世界中の音楽ファンから熱い関心を集めている。

なお、NCT WISHの3rdミニアルバム『COLOR』は9月1日にリリースされ、タイトル曲『COLOR』と先行公開曲『Surf』を含む全7曲が収録されている。

（記事提供＝OSEN）