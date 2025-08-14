元NGT48中井りか、ひやむぎをアレンジ 手料理公開に「工夫が良い」「彩りが綺麗」
【モデルプレス＝2025/08/14】元NGT48の中井りかが8月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】中井りか、アレンジひやむぎ公開
連日子どもへの離乳食作りの様子を公開している中井は「大人のもつくってるよ」「ひやむぎ」とコメントし、トマトや葉のもの、ツナなどの具材をたっぷり使ったひやむぎを手作りした様子を披露した。色鮮やかな野菜とツナがバランスよく盛り付けられた2皿の料理が印象的で、夏らしい涼しげな一品となっている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「家庭的で素敵」「工夫が良い」「どうやって作るの？」「彩りが綺麗」「夏らしくていいね」といったコメントが寄せられている。
中井は、2024年3月に結婚を発表。お相手は中井が出演していたバラエティ番組「青春高校3年C組」の演出を担当していたテレビ東京ディレクターの三宅優樹氏であることで知られる。2025年1月には第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
