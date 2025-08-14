新田真剣佑「ちはやふる」ドラマオファー裏話明らかに 公式の出演伏線にも注目集まる
【モデルプレス＝2025/08/14】8月13日、日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（毎週水曜日よる10時〜）に俳優の新田真剣佑が出演することが分かった。新田の出演を受け、オファーの裏話やドラマ公式X（旧Twitter）で投稿されていた伏線に注目が集まっている。
【写真】「ちはやふる」公式、新田真剣佑出演を匂わせていた投稿
本作は、末次由紀氏によるシリーズ累計発行部数2,900万部を超えるヒット漫画「ちはやふる」を原作とした映画「ちはやふる−上の句−」（2016年）「同−下の句−」（2016年）「同−結び−」（2018年）の10年後の世界を描く、令和の高校生たちが青春をかけて競技かるたに挑むドラマオリジナルストーリー。新田は同映画で広瀬すずが演じた綾瀬千早役の幼なじみ・綿谷新役を演じ、今回は「名人」として再び同ドラマに出演する。
8月13日に放送された第6話の最後に新田が同ドラマへ出演することが初めて明かされ、放送終了後には、公式Xに「10年ぶりに帰ってこれて本当に幸せです」と投稿した新田。「来週でます」と明かし、第7話に登場することを報告している。
また、映画から企画・プロデュースを手がける北島直明氏も同日に新田の投稿を引用して自身の公式Xを更新。「真剣佑は、綿谷新役でちはやふるに出演した事がきっかけで、新田真剣佑に改名した事は有名なお話」と現在の新田の名前が同作に由来していることに触れた北島氏。「ドラマ化の企画の相談をした時、『もし、地球の裏側にいたとしても絶対に戻って来ます。当たり前じゃないですか！僕の苗字、新田ですよw』とすごい笑顔で応えてくれて涙出た」と、同ドラマオファー時の裏話を明かしている。
さらに、同ドラマ公式X（旧Twitter）は第6話放送前の投稿を引用して「実はこの投稿も…縦読みすると「わたのはら」になるんです！」と、新田が演じる綿谷の名前と照らし合わされた百人一首の札の名前が出演伏線として隠されていたことを明かしている。（modelpress編集部）
◆新田真剣佑「ちはやふる−めぐり−」の出演に「本当に幸せ」
◆新田真剣佑「ちはやふる−めぐり−」オファー時の裏話
◆新田真剣佑「ちはやふる−めぐり−」公式Xにて出演伏線
