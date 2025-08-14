宅飲みのエピソードを暴露され激怒した池田直人が、その場に居合わせた有名人にも言及し、スタジオが騒然となった。

【映像】池田と宅飲みした美人キャバ嬢

8月13日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#35が放送。全国から超人気キャストが集結し、驚愕のエピソードを語り合った。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。ゲストにベッキーとお笑いコンビ、レインボーのジャンボたかおと池田直人が登場した。

普段はあまりキャバクラに行かないと語る池田に、ベッキーが姉妹番組『チャンス学校チェンジ科』でタレコミが入っていたことを暴露。「すうちゃん（小鳥遊すう）って女の子が池田さんと宅飲みした」と明かし、さらに「池田さんに口説かれたりした？」との問いにごまかすような反応があったと語った。

池田は「口説いてないですよ！」と弁解し、「こういうの勝手に使われていいもの？」と猛ツッコミ。相方のジャンボは、この放送がされた当時、池田は怒っていたようで「共有の友人から連絡先聞いて（すうさんに）直接怒ったらしいです」と池田の行動を明かしていた。

宅飲みを行ったことは認めるも池田は「言いやすい芸人ばっか言いやがってよ！セ・リーグの選手も言えよ！社長もいたじゃねえかよ！」とその場にいた有名人に言及。怒りがおさまらない池田にジャンボは「やめよう！俺らのファンって言ってくれてたAPさんが全然笑ってないからやめよう」と池田をたしなめていた。