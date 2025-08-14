また新たなバーチャルアイドル誕生へ…4人組K-POPガールズグループ「IXIA」、8月27日デビュー決定！

韓国でまた新たなバーチャルアイドルグループが誕生する。

4人組バーチャルガールズグループ・IXIA（アイシア）が、8月27日にデビューすることが決定した。

アーティストプロデュースおよびエンターテインメント専門企業・MEGAMETAが初めて披露するバーチャル新人ガールズグループ・IXIAは、8月13日、公式SNSを通じて1stデジタルシングル『Hind & Find』のスケジューラーを公開し、デビュー日程を発表した。

（画像＝MEGAMETA）「IXIA」ロゴ

公開されたイメージによると、IXIAは14日のトラックリスト公開を皮切りに、コンセプトフォトや3Dティーザーなど、多彩なティーザーコンテンツを順次披露していく予定だ。

スケジューラーに描かれた足跡は、デビューという夢に向かって歩む4人の少女たちの軌跡を意味している。また、メンバーの後ろ姿の一部も公開され、幻想的で愛らしい雰囲気が漂い、注目を集めている。

IXIAは「愛を守る特別な力を持つ4人の少女たち」という世界観を基盤に、音楽を通して愛と希望のメッセージを届けることを目指している。メンバー全員が優れた音楽的実力はもちろん、卓越した外国語能力も備えており、グローバル市場から熱い関心を集めている。

（画像＝MEGAMETA）スケジューラー

ASTRO・チャウヌ、俳優ソ・ガンジュン、ハ・ジョンウなど、数多くのアイドルや俳優をプロデュースしてきた、芸能事務所Fantagio創業者のナ・ビョンジュン元代表が手掛ける初のバーチャルアーティストIP（知的財産）プロジェクトでもある。

なお、IXIAの1stデジタルシングル『Hide & Find』は、8月27日18時にリリースされる。