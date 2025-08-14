16日に開幕となる25-26シーズンのプレミアリーグ。第1節からマンチェスター・ユナイテッド対アーセナルのBIG6がぶつかるカードが組まれるなど、序盤から白熱した戦いが期待される。



『ESPN』ではプレミア開幕に先駆けて、9人の記者が集まり、新シーズンのゴールデンブーツは誰になるのか予想している。



最有力は7人の記者が投票したマンチェスター・シティのアーリング・ハーランドだ。





加入初年度には36ゴールを挙げてプレミアリーグの得点記録を塗り替え、翌シーズンは得点数が下がったものの、27ゴールを決めて得点王に輝いた。昨季はチーム全体の不調、さらには自身の負傷の影響もあったが、それでも22ゴールを挙げている。残りの2人の記者はそれぞれリヴァプールのモハメド・サラー、ニューカッスルのアレクサンデル・イサクを挙げた。サラーは昨季のゴールデンブーツで、リヴァプールの積極補強を考えると、昨季同様のゴール量産が予想される。しかし、今季はアフリカネイションズカップがあるため、冬の離脱は避けられない。最後にイサクだが、ここでスウェーデン代表FWの名前を挙げたトム・ハミルトン氏はリヴァプールに移籍した場合という条件を付けている。現状ニューカッスルとの関係は悪化しており、このまま市場が閉幕すれば、ピッチに立つことも難しくなるだろう。