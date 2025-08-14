山形県長井市の「ながい百秋湖」で、水不足のために休止していたボートを使ったツアーが、8月上旬からまとまった雨が降り水位が回復したとして、16日から再開されることがわかりました。



長井市にある「ながい百秋湖」の14日の様子です。

8月1日には猛暑で雨が少なかった影響で、地面がひび割れ湖の底があらわとなっていました。



こちらでは、4月から11月にかけて、土曜日と日曜日を中心に湖周辺をボートで巡るツアーが行われています。

しかし、水位が低下したためボートが湖の底に当たる危険があるとして、ことしは7月20日からツアーの運航を休止していました。





そうした中、8月上旬以降、湖周辺でまとまった雨が降り、十分な水位が確保されたとして、ツアーを企画するNPO法人は16日から運航を再開すると明らかにしました。最上川リバーツーリズムネットワーク佐藤五郎代表理事「いつ動くんだとかせっかく（お盆で）ふるさとに帰るので乗ってみたいということで残念だという声が何件かあった。まとまった雨が降ってくれたということでありがたい」ツアーは1日あたりの定員が最大80人で、再開初日の16日は9割近くの予約が入っているということです。最上川リバーツーリズムネットワーク佐藤五郎代表理事「この時期の景観を存分に楽しんでほしい。（今の時期）独特の濃い緑の湖面になっているその辺も楽しんでほしい」ツアーを企画するNPO法人では「これから晴れの日が続いた場合でも、これまでの雨で土の中にしみ込んでいる水が湖に流れ込むため、すぐに水位が下がることにはならないだろう」と話しています。