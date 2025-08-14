お盆に入った13日、去年7月の豪雨災害で大きな被害があった山形県酒田市の被災地域で住民が先祖の霊に手を合わせました。



去年7月の豪雨で甚大な被害が発生した酒田市の北青沢地区。地区に住む農業・荒生道博さん（67）は13日午後、集落の高台にある梅林寺の墓地で先祖の霊に手を合わせました。



荒生道博さん「供物はハマナス、白ナス、ナシ、ホオズキそうめん」「何がどうしてこうなったか全く分かりません。習わし。昔からの。」

酒田など北庄内の一部では、先祖代々の墓にナスやそうめんなどをひもでぶら下げて供養する独特の風習があります。





去年7月の豪雨災害では、荒生さんが所有する田んぼおよそ2ヘクタールが川の氾濫によって大量の土砂や巨大な倒木が流れ込んだ影響で全滅したといいます。荒生さんは、国が費用の9割以上を負担する「公共災」による田んぼの復旧事業に申請しましたが、7月に行われた復旧工事の入札は参加業者がなく不調に終わり、復旧は進んでいません。酒田市は、農地全体の復旧工事完了を再来年の2027年3月としています。一方、地区によっては来年春の復旧を目指して工事が始まった箇所もあるなど、進捗にばらつきが出ています。荒生道博さん「令和9年（2027年）春に作付けが出来るのであれば、私の当初の予想よりは1年早くなると思っています。それでも（差が付いても）良しとしなければならないのではないかなと」酒田市は復旧工事の業者の選定に向け検討を進めていますが、荒生さんの被災した田んぼは豪雨から1年以上が経過した今も手付かずの状態のままです。