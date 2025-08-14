わんちゃんと一緒に暮らしている人なら、わんちゃんが飼い主さんのお手伝いをしてくれていると感じたことがあるのではないでしょうか？Instagramアカウント『ヒョウ♂とイクラ♀のポメラニアン日記』でも、パパを起こしてあげるわんちゃんのお利口な姿が投稿されました。しかし、その起こし方は少し独特だったご様子。再生回数16万回を突破したその光景を見た人からは、「これは寝坊しなくて済みますねｗ」「優しいわんちゃん」といった声が寄せられています。

【動画：朝6時、爆睡しているパパ→起きた犬が隣で…想像を超える『激しい目覚まし方法』】

激しすぎる方法でパパを起こすイクラちゃん

ある日の朝6時。ポメラニアンのイクラちゃんは、ある場所に向かったそう。その場所とは、パパのお布団。イクラちゃんは毎朝6時になるとパパを起こしに行くのが日課で、この日もパパを起こしてあげるため、お布団へやってきたのだそう。そしてパパの隣にごろんと寝転がったイクラちゃんは…なんと、前足でパパのお顔をキック！

なんとも激しい目覚ましに、思わず顔をしかめてしまうパパ。そしてパパが少しだけ目を開けてみると…イクラちゃんは、パパにおはようのキスをしてくれたのだとか。

イクラちゃんの元気いっぱいな可愛いすぎるモーニングサービスに、思わずキュンとしてしまいます。

なかなか起きないパパに、イクラちゃんが…

イクラちゃんの目覚ましで一瞬目を開いたパパでしたが、まだ少し眠たいご様子。再び目を閉じてしまったパパを見て、イクラちゃんは「なかなか起きないなぁ」と、どうやってパパを起こそうか考えます。

そこでイクラちゃんは、"ある方法"を閃いたご様子。その方法とは…パパの上に乗って、もっと激しく動いてみること！パパの胸の上に乗ったイクラちゃんは、全身を使って、さっきよりも激しく体をくねらせながら足をパタパタと動かします。

イクラちゃんが足を動かす度、強力なパンチがパパのお顔に命中。その作戦によって、見事にパパを起こすことに成功したイクラちゃんなのでした。

きちんと起きてくれたら、とっておきの"ご褒美"♪

そんな朝の光景は、イクラちゃんと一緒に暮らすようになってから、毎日の日課になったのだそう。毎朝アラームが鳴るのと同時にイクラちゃんが起こしに来てくれるため、パパはイクラちゃんがおうちにきてから寝坊することがなくなったのだとか。

毎朝、目を覚ますと目の前に可愛いわんちゃんのお顔がある光景を想像したら、なんだか少し羨ましく感じてしまいます。そのうえ、パパがきちんと起きてくれたら、しっかりとご褒美のキスも忘れないイクラちゃん。そんなお利口なイクラちゃんのモーニングコールなら、毎日でも起こしてもらいたくなってしまう人が続出しそうです。

イクラちゃんのモーニングコールの光景には、「うちの子は一緒に寝ちゃいますｗ」「ちょっと痛そう（笑）」といったコメントが寄せられることに。可愛らしい目覚ましの光景に癒やされる人が続出中です。

Instagramアカウント『ヒョウ♂とイクラ♀のポメラニアン日記』では、そんなお手伝い上手のイクラちゃんと、家族たちの温かな日常の様子が綴られています。

イクラちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ヒョウ♂とイクラ♀のポメラニアン日記」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。