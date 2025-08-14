¡Ö¤À¤ì¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢²¿¤¬ÌäÂê¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤«¡×¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ç¸¢ÎÏÆ®Áè¤ËÁö¤ë¼«Ì±ÅÞ¡¡¤½¤·¤ÆÀÐÇËÆâ³Õ¤Ï»Ù»ýÎ¨¾å¤¬¤Ã¤¿
2025Ç¯8·î12ÆüÌë¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿NHKÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬7¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¡¢¡ÖÀÐÇËÂ³Åê¡×¤Ë49¡ó¤¬»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¡¢Á°ÅÝ¤·¤µ¤ì¤ë¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÀÐÇËÂ³Åê¡×¼«Ì±»Ù»ýÁØ¤Ç69¡ó¡Ö»¿À®¡×
7·î20Æü¤Î»²±¡Áª¡¦Í¿ÅÞÂçÇÔ°ÊÍè¡¢¡ÖÁªµó3Ï¢ÇÔ¤À¤«¤éÂà¿Ø¤»¤è¡×¤È¤¤¤¦¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤ÎÏÀÍý¤Ï¡¢¡Ö¤À¤ì¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢²¿¤¬ÌäÂê¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤«¡×¤òÌä¤¦Í¸¢¼Ô¤ÎÀ¼¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢NHKÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤Ç¡¢ËßÌÀ¤±¤ÎÀ¯¶É¤Î¹ÔÊý¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹º®ÌÂ¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
8·î15Æü¤ÎÇÔÀïµÇ°Æü¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î½µËö¤Î¿·Ê¹¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤¬¤µ¤é¤Ë±Æ¶Á¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
NHKÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ï8·î¤Î9¡Á11Æü¤Î3Ï¢µÙ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢Á°·î¤è¤ê7¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤Î38%¡ÊÉÔ»Ù»ý¤Ï8¥Ý¥¤¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Î45%¡Ë¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬¡ÖÀ¯¼£¶õÇò¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÂ³Åê¡×¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»¿À®¡×¤¬49%¤Ç¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤¬40%¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ»Ù»ý¼Ô¤ËÆ±¤¸¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»¿À®¡×¤¬¤°¤ó¤È¿¤Ó¤Æ69%¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤Ï23%¤À¤Ã¤¿¡£
À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬ºÇ¹â¤Î5.4%¥¢¥Ã¥×¤Î29.4%¡£ÌîÅÞ¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬7.1%¡Ê¡Ü2.2¡Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ6.9¡ó¡Ê¡Ý0.9¡Ë¡¢»²À¯ÅÞ6.8%¡Ê¡Ü0.9¡Ë¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ3.2%¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Î69%¤¬¡ÖÀÐÇËÂ³Åê»¿À®¡×¤À¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆNHK¤Ï¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢»²µÄ±¡Áª¤ÎÇÔ°ø¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤À¤±¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¤ÏÀ¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ù»ýÎ¨¾å¾º¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹Åç¡×¡ÖÄ¹ºê¡×¤Î¸¶Çú¼°Åµ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Ö¥³¥Ô¥Ú¤È°ã¤¦¡×
6Æü¤Î¹Åç¡¢9Æü¤ÎÄ¹ºê¤Ç¤Î¸¶ÇúµÇ°Æü¤Î¡ÖÀÐÇË¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍ¸¢¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤Ï¸«¤ë¡£¹Åç¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö²áµî3¼óÁê¤Î¥³¥Ô¥Ú¸¶¹Æ¤È°ã¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬¡¢SNS¾å¤ÇÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÖÆâÍÆ¤ä¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ï¤¹¤´¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÃ»²Î¤ò°úÍÑ¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¡£²áµî3¿Í¤ÎÁíÍý¤Î¥³¥Ô¥Ú¸¶¹Æ¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡×¡Ö¶¯¤¯¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£À¯¼£²È¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¡Ø¿Í¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×
ËèÆü¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2020Ç¯¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¡¢¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Ç¤Û¤ÜÆ±¤¸¡Ö¥³¥Ô¥Ú¡×¤À¤Ã¤¿¡£18¡¢19Ç¯¤â¶Ë¤á¤ÆÎà»÷¡£21Ç¯¤Î¹Åç»Ô¤Î¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¿û¼óÁê¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î°ìÉô¤òÆÉ¤ßÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÁª¤Ó¤È¤Ï¡¢²¿¤ò»Ø¤¹¤Î¤«¡£
¡Ö2Ç¯Á°¤Î9·î¡¢¹ÅçÊ¿ÏÂµÇ°»ñÎÁ´Û¤ò¡¢²þÁõ¸å½é¤á¤ÆË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹õ¾Ç¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìµíã¡Ê¤à¤³¡Ë¤Î¿Í¡¹¡£4000ÅÙ¤ÎÇ®Àþ¤Ë¤è¤ê°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐ¡ÊÃæÎ¬¡ËÌ´¤äÌ¤Íè¤¬½Ö»þ¤ËÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Ã¥¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²Î¿Í¡¦ÀµÅÄ¼Ä»Þ¤µ¤ó¤ÎÃ»²Î¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡¢¤½¤Î°ìÀá¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÂÀ¤¹ü¤ÏÀèÀ¸¤Ê¤é¤à¡¡¤½¤Î¤½¤Ð¤Ë¡¡¾®¤µ¤¤¢¤¿¤Þ¤Î¹ü¡¡¤¢¤Ä¤Þ¤ì¤ê¡×
Ä¹ºê¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ºê°å²ÊÂç¤ÇÈïÇú¤·¤¿¸Î¡¦±Ê°æÎ´Çî»Î¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Í¤¬¤ï¤¯¤Ð¡¢¤³¤Î±º¾å¤ò¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇ¸å¤Î¸¶»ÒÌî¤¿¤é¤·¤á¤¿¤Þ¤¨¡×
ÀÐÇË¥ê¥³¡¼¥ë¡¢¤â¤·²áÈ¾¿ô¼è¤ì¤º¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤Î·üÇ°
¤É¤¦¤ä¤é¡¢Îò»Ë¡¢Àï¸åÇ§¼±¤Ê¤É¤ò¤«¤é¤á¤¿¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤Ï¡¢À¯¼£²È¡¦ÀÐÇËÌÐ¤ÎÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤Î¤è¤¦¤À¡£ÇÔÀïµÇ°Æü¤Î¡ÖÀï¸å80Ç¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤òÀÐÇË¼óÁêËÜ¿Í¤¬Îý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£³ÕµÄ·èÄê¤òÍ×¤¹¤ë¡Ö80Ç¯ÃÌÏÃ¡×¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¼°Åµ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¹ñÌ±¤ËÆÏ¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüÊÆ´ØÀÇ¶¨µÄ¤ò¤Ò¤È¤Þ¤º¹ç°Õ¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢8·î¾å½Ü¤Î¥³¥áÁý»º¤Ø¤ÎÅ¾´¹É½ÌÀ¤â¤ª¤ª¤à¤ÍÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤ê¤Ç¡¢À¯ºö¾å¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ø¤ÎµÕÉ÷¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
8·î¤ÎºÇ½ª½µ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ö»²±¡Áª¤ÎÁí³ç¡×¸å¤Ë¤Ï¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤Î¼Ç¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢ÀÐÇË»á¤Ë¤âÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤ÈÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¿Ê¤à¤È¸«¤é¤ì¤ë¡ÖÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©»ÙÉô¤Î²áÈ¾¿ô¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢µÌ¾ÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë»ö¼Â¾å¤Î¡ÖÀÐÇË¥ê¥³¡¼¥ë¡×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·ÅÝ³Õ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö´í¸±¤ÊÅÒ¤±¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£ËßÌÀ¤±¤Î½µ¤Ë¡¢¡ÖÀÐÇË»Ù»ýÎ¨¾å¾º¡×¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤¬Áê¼¡¤¤¤À¾ì¹ç¤Ë¡¢¡ÖÁ°ÅÝ¤·²áÈ¾¿ô¡×¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ÆÍè¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢4Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¡¦Î©·ûÌ±¼çÅÞÂåÉ½¤È¤Î¼Áµ¿¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¯¼£»ñ¶â²þ³×ÌäÂê¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼õ¤±»®¤ò¡ÖÀ¯ÅÞËÜÉô¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¡×°Æ¤ò¼´¤Ë¶¨µÄ¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢¡ÖÅÞÆâ¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤éÈ¿È¯¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢Í¸¢¼ÔÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁªµóÇÔËÌ¤òÈ¿¾Ê¤·¤ÆÆ°¤¤¤¿¡¢ÀÐÇË¡¦ÌîÅÄÎ¾¼óÇ¾¤Ë¡¢À¯¼£²þ³×¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¼«Ì±ÅÞ¡×¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀÐÇË¹ß¤í¤·¡×¤ËÆ°¤¯¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÇÉÈ¶Ã±°Ì¤ÎÆ°¤¤âÌÜÎ©¤Á¡¢¡ÖÇÉÈ¶¤Ï²ò¾Ã¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ÎÌÜ¤â¤Þ¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¿û¾Â±É°ìÏº¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
²ð¸î,
»×¤¤¤ä¤ê,
ÆÁÅç,
¥À¥¤¥¹,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Í¥¸,
À¸²Ö,
½»Âð,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó