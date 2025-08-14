「夢に出てきそう」キンタロー。徳島・阿波踊りに参加した“衝撃のねぶた祭りフェイス“にネット騒然

8月11日から開催中で、大雨や猛暑にも負けず連日の盛り上がりを見せている徳島県の伝統芸能、阿波踊り。会場には多くの人々が訪れ、SNSにもその様子がいくつもアップされている。そんななか、《阿波踊りにキンタロー登場！！！！》（原文ママ）と投稿された動画が話題となっている。ある阿波踊りの隊列に混じって、お笑いタレントのキンタロー。（43）が両手を広げダイナミックに踊っている動画なのだが、注目すべきはその“強烈すぎる顔”だ。

ぎょろっとした目に、つり上がった眉、メイクによって強調された彫りの深い顔ーー。一度見たら忘れられないその顔は「青森県のねぶた祭りで街を練り歩く山車を、顔モノマネで再現したものです」と芸能記者は語る。

「顔モノマネに定評がある彼女が、5月放送のバラエティ番組『水曜日のダウンタウン』（TBS系）内で挑戦した“ネタ”です。8月11日放送のお笑い番組『爆笑レッドカーペット』（フジテレビ系）でも披露しています。わずか10秒という出演時間で、“はい！ラッセーラ、ラッセーラ！ラッセラッセ、ラッセーラ！”と祭りの掛け声を2回繰り返しただけのネタでしたが、スタジオは大爆笑。MCの今田耕司さん（59）も“スゴい高揚感でした”と手を叩いて絶賛し、SNSでも登場のたびに話題になっていました」（前出・芸能記者）

SNSでは“ねぶた祭りモノマネ”について、こんな声があがっていた。

《最高！ 夢に出てきそうwww》

《アイデアというかもう芸術の部類。》

《成人男性がリアルに『怖い』って思う顔凄いな…魔除の効果ありそう》

《キンタローさんの「これをモノマネしてみよう」という着眼点が好きすぎます 思いつきとその再現力、天才すぎです》

ちなみにキンタロー。が阿波踊りに参加するのは、昨年に引き続き2度目で、徳島県を中心に展開する大手スーパーマーケット・キョーエイの招待によるものだという。今回のねぶた祭モノマネで阿波踊りをしたことに対し、SNSの一部からは《ねぶたフェイスでの阿波おどり参戦はダメよ》との声があがるも、《青森と徳島の橋渡し。》《場違いなのは間違いないが 面白いのも間違いない》などの好意的な声のほうが多く見られていた。