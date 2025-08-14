俳優の勝野洋さんと、妻でタレントのキャシー中島さん夫妻が率いる勝野劇団公演VOL.8.5「横浜グラフィティ・ダイアリー〜あいつら、本当に格好良かったよ〜」の制作発表会見が行われました。



【写真を見る】【 勝野洋 】 孫・八瑠子(8歳)にデレデレ 女優になるのは「NG」



主演は勝野洋さん。原案・プロデュースをキャシー中島さん、そして脚本・演出を次女の勝野雅奈恵さん、衣装を長男の洋輔さんが担当と、勝野ファミリー総出で臨む舞台です。







今回は、2016年に上演され、若かりし頃のキャシーさんをモデルにした舞台「横浜グラフィティ」をベースに、ダイアリー形式に再構成し、子ども時代のキャシーさんを雅奈恵さんの娘で、勝野さん夫妻の孫の八瑠子(はるこ)さんが演じます。







昨年に引き続き出演する八瑠子さんについて洋さんは、“信じられない。自分の孫がこんなに小っちゃくて、本当に舞台に出て大丈夫かなと、こちらがドキドキしていたんですが、孫が「もっとセリフちょうだい」って言うようになっちゃって“と、八瑠子さん自らセリフのある役を希望したことを明かしました。







さらに、“台本を読んでたら、僕のことを(八瑠子さんが)洋って呼ぶんですけど、「ねぇ、洋、私のセリフ読んで。ある？どのくらい？」って言うんですよ。「ママに聞いて」って。で、僕がセリフを練習してると「そこはね、こうした方がいいよ」とか言うんですよ“と目尻が下がりっぱなし。





この様子にキャシーさんが、“勝野さん、孫が生まれるまでは、お友達が孫自慢すると「孫のことばかり言って、ああいうの大嫌いなんだよね」って言ってたんですよ。どうしてそんなに変わっちゃったの？“と暴露すると、会場は大爆笑。

洋さんは、“最初はそうだったんですよ。孫が生まれてみたら、いやぁ、孫ってかわいいなぁって“と、満面の笑顔を見せました。





八瑠子さんに将来女優になりたいか聞くと、“ちょっとだけ“と、まだまだ夢は固まっていない様子。

“仮に八瑠子さんが「女優になりたい」と言ったら？“との質問に、洋さんは、“反対です。子どもたちにもそうでしたけど、この世界はバツですね。大変だから、本当に“と、即答。







キャシーさんが、“女優をやることが幸せと思ってくれれば女優もOKだよね“とフォローするも、洋さんは、“女優はNG“と孫がかわいくて仕方ないよう。

おじいさんのどんなところが好きか聞かれた八瑠子さんが、“カッコいいところ“と答えると、洋さんは、お小遣いをあげようと懐に手を入れるなど、最後まで孫にデレデレでした。

【担当：芸能情報ステーション】