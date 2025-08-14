人生の節目の行事「はたちの式典」がきょう寒河江市で行われました。

【写真を見る】「大好きだよ～！」周囲への感謝を感じる「はたちの式典」 未来を担い、神輿を担ぐ若者たちの目標は（山形・寒河江市）

毎年お盆の時期に行われている「はたちの式典」。会場には若者およそ300人が集まり、友人との久しぶりの再会に胸を弾ませていました。





参加者は「中学まで一緒で、もう本当に久々に会った感じですね」「みんな変わりすぎて、最初は誰だか分らなかったんですけど、久々に話せて楽しいです」





式典では、寒河江市の齋藤市長がお祝いの言葉を述べたあと、代表者が決意を語りました。



鈴木健斗さん「寒河江で学び、山形で育った自分に自信を持ち、誠実に前向きに歩んでいきたいと思います」



そして、式典後の目玉イベントが！



大塚美咲アナウンサー「地元寒河江市ならではの催しが始まりました！来月の寒河江まつりでも登場する成人神輿です。地元の神輿が地元の若者たちを盛り上げます！」





登場したのは寒河江神輿會のみなさん。神輿を「担ぐ」未来を「担う」と漢字が重なることから、若者たちの活躍を願って行われている恒例行事です。



二十歳という節目を迎えたみなさんに、将来の目標などを聞きました

■二十歳の声





参加者は「生物のことについて勉強しています。理科の先生になりたいなと思っています。みんなに寄り添える先生になりたいなと思います」





参加者は「ゴルフをやっていて、今はプロテスト合格を目指してやっている」





市民歌の斉唱でピアノ伴奏を担当した菊地亜胡さんは、いま父親の影響で自動車整備士として働いているそうです。



菊地亜胡さん「一番見本になる人が近くにいるので、自分の父親みたいなかっこいい整備士になりたいです。大好きだよ～！」



周りの人への感謝を再認識する、心温まる真夏の式典でした。